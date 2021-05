Scopri la Val di Vara: Pavareto, Agnola, Pera e Castello

Cinque Terre - Val di Vara - Torna l'appuntamento settimanale con "Scopri la Val di Vara" sulla pagina fb Val di Vara e sul portale www.valdivara.it è dedicato ad alcuni piccoli borghi del Comune di Carro: Pavareto, Agnola, Pera e Castello. Il viaggio inizia da Pavareto: la località si eleva su una collina punto di partenza della rete sentieristica che risale al valico della Mola e al monte San Nicolao.

Posta accanto al rio omonimo, Agnola è conosciuta per la presenza di un interessante sito tutelato dalla Comunità europea dove vive una popolazione di Ululone dal ventre giallo, anfibio dai colori sgargianti nella parte inferiore del corpo.

Non mancano diversi invertebrati protetti dalle norme comunitarie in materia. Il minuscolo borgo di Pera, non lontano da Salino sul versante di Varese Ligure, è testimone di leggende del tempo passato di cui conserva il ricordo, in un contesto agricolo che degrada lentamente verso il fondovalle del fiume Vara.

Il racconto si chiude con Castello e il suo lungo carruggio che corre fra due fila di case a significare la presenza di una antica percorrenza lungo i crinali in direzione dell'Appennino.

La chiesa di San Giorgio è il simbolo di questa piccola comunità da sempre rivale di Carro che ritorna per un momento nel racconto di Ornella Macchiavello e Mara Bonfiglio che alle comunità carresi hanno dedicato una interessante ricerca.