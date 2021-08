Roberto Alinghieri torna sul palco con "Il pranzo di Babette"

Cinque Terre - Val di Vara - Mercoledì 18 agosto alle 21,30 al Molo dei Pescatori Roberto Alinghieri presenta lo spettacolo tratto da “Il pranzo di Babette” di Karen Blixen. Oltre alla voce narrante Alinghieri, sul palco saliranno Stefano Cabrera (tastiere e violoncello), Flavia Barbacetto (cantante). L’iniziativa rientra nel programma “Monterosso un mare di libri”. “Il Pranzo di Babette” è una lettura/spettacolo divertente, coinvolgente, piena di ritmo. Un eccellente mix di cultura, ironia e intrattenimento. Parole, musica e canzoni formano un insieme perfetto e curioso. Il grande racconto di Karen Blixen, riproposto in maniera integrale da Roberto Alinghieri è contrappuntato dalla musica e dalle canzoni eseguite da Stefano Cabrera (Gnu Quartet) e interpretate dalla straordinaria Flavia Barbacetto (The Blue Dolls) che eseguono brani di Mina, Giorgio Conte, Enzo Jannacci, Giorgio Gaber ecc.



L’opera della Blixen giungo così a teatro dopo essere approdata al cinema con la fortunata pellicola del 1987, sceneggiata e diretta da Gabriel Axel, vincitrice nel 1988 dell'Oscar al miglior film straniero. Il film è stato presentato nella sezione Un Certain Regard al 40º Festival di Cannes, ottenendo la menzione speciale della giuria ecumenica. “Monterosso un mare di libri” giunge alla quinta edizione, organizzata dal Consorzio Turistico Cinque Terre e dal Comune di Monterosso con il patrocinio del Parco Nazionale Cinque Terre, la collaborazione della Pro Loco Monterosso e il contributo di Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana, Sanlorenzo Yachts Spa, Porto Roca Hotel, Confartigianato e Cna La Spezia. L’organizzazione comunica altresì che l’incontro con Carlo Cottarelli, rinviato nel mese di luglio, si terrà al Molo dei Pescatori di Monterosso giovedì 2 settembre alle ore 18. Per tutte le iniziative in programma è necessario il green pass.