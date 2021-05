Quando Pertini sul Bracco incontrò i briganti

Cinque Terre - Val di Vara - Prosegue il viaggio settimanale alla scoperta della Val di Vara sulla pagina Facebook 'Val di Vara' e sul portale www.valdivara.it, curati dal Consorzio "Il Cigno". "Da Ziona - raccontano dal Consorzio - raggiungeremo Mattarana alla scoperta di antiche e moderne percorrenze fra curiosità e riscoperta del passato. Ziona, piccolo borgo del Comune di Carro, storicamente rivale del capoluogo, oltre alla interessante chiesa parrocchiale oggetto di successivi ampliamenti, offre al visitatore il lungo e articolato carruggio che attraversa tutto il paese, impreziosito da piccole opere frutto dell'impegno della piccola comunità".



"Mattarana - si legge ancora - sorge lungo l'antico percorso che partendo dal monte San Nicolao porta ancora oggi ad Arsina, sul fiume Vara. Anche in questo caso la via principale del paese ci ricorda un percorso medioevale di crinale con suggestivi scorci. Da Mattarana o in alternativa dalla strada Aurelia vicino al passo del Bracco è possibile salire fin sul monte San Nicolao dal quale si gode il panorama sulla Val di Vara e il mare. Non lontano dai ripetitori, poco più in basso, transita l'antica via documentata dalla presenza dei resti dell'ospitale medioevale, della piccola chiesa e del cimitero. Non mancano curiosità sul fenomeno del brigantaggio che ha interessato nel secondo dopoguerra per alcuni anni il passo del Bracco. In uno di questi episodi, per fortuna incruento, fu vittima Sandro Pertini, il futuro presidente della Repubblica".