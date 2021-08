Presentazione del libro "Liguri Apuani nel Sannio. Un viaggio tra storia e genetica"

Cinque Terre - Val di Vara - Doppio appuntamento con la presentazione della pubblicazione "Liguri Apuani nel Sannio. Un viaggio tra storia e genetica" curata dalla Associazione culturale "Cercellus" di Circello in provincia di Benevento. Il professor Sergio Tofanelli dell'Università di Pisa traccia una sintesi di dieci anni di ricerche fra Val di Vara, Lunigiana, Garfagnana, Alta Versilia e Sannio sulla mutazione genetica grazie alla quale è oggi possibile ricomporre l'albero genealogico che lega gli Apuani agli attuali abitanti delle aree interessate alla ricerca.Lorenzo Marcuccetti, studioso e ricercatore del mondo apuano e della sua storia, indaga invece sui reali motivi che furono alla base della deportazione in Alto Sannio e al singolare trattamento che i Romani riservarono ai vinti. La pubblicazione è stata presentata in anteprima presso l'Università del Sannio a Benevento il 20 luglio. Il doppio appuntamento avrà luogo al castello di Madrignano venerdì 13 e a Veppo lunedì 16 agosto con inizio alle 21.15.