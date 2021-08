Patrizia Fiaschi a Monterosso per presentare "Un giorno Nuovo"

Cinque Terre - Val di Vara - Venerdì 6 agosto alle 19 al Molo dei Pescatori per la rassegna “Monterosso un mare di libri” Patrizia Fiaschi presenta “Un giorno Nuovo” (Il seme bianco). Seguirà un aperitivo organizzato dalla Pro Loco.



Nella Berlino del 1961, Helga Bachmann, giovane giornalista, aiuta l'amica Ekaterina Jazov a oltrepassare il Muro. Ekaterina porta con sé un passato di violenze e una gravidanza indesiderata che limita le sue possibilità di riscatto. Una nuova vita però si impone e spinge le due donne a trovare riparo in Italia, dove Helga proseguirà la sua carriera giornalistica in prima linea, muovendosi tra gli avvenimenti del trentennio che intercorre tra la costruzione e l'abbattimento del Muro. Due famiglie verranno coinvolte nei fatti inquietanti degli anni di piombo e delle stragi di Stato, in un Paese che saprà mantenere intatta la sua spinta solidale anche in uno dei momenti storici più bui. E in questo scenario, ad abbattere il muro degli eventi sarà proprio la forza dei rapporti umani, come ci racconta il volume della scrittrice spezzina Patrizia Fiaschi. Un omaggio all’amicizia tra donne, così fortemente messa in risalto nel romanzo dell’autrice.