Palazzo Vinciguerra, simbolo della Rocchetta malaspiniana

Rocchetta e il suo gioiello chiamato palazzo Vinciguerra. Nell'articolo è posto in evidenza il ruolo strategico avuto per secoli dal borgo fortificato di Rocchetta di Vara a difesa di Brugnato, lungo le direttrici stradali che nel medioevo collegavano la Lunigiana alla

Val di Vara. Testimonianze di un passato illustre che ha visto la lunga dominazione dei Malaspina di Villafranca Lunigiana sul territorio fino al 1797, anno che decreta la fine del feudalesimo anche in Val di Vara, sono rappresentate dalla chiesa parrocchiale di Santa Giustina, edificata su un preesistente oratorio, e dal grande palazzo Vinciguerra formato da tre nuclei, le parti settecentesca e ottocentesca accanto al grande spazio delle cucine. Il palazzo sta ritornando lentamente al suo antico splendore dopo un lungo abbandono anche se molto rimane da fare.