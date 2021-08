Padivarma da scorprire in un libro

Cinque Terre - Val di Vara - Sarà presentato il prossio 5 settembre alle 17 nel Sagrato della chiesa parrocchiale di Padivarma, il libro "Padivarma. Un paese tra fiume e strada", scritto da Grazia Viola Gianelli. Una ricostruzione certosina attraverso la quale l'autrice ripercorre la storia del borgo, sin dalle prime notizie che si trovano in documenti dei diversi vescovi della zona al '900. Originaria, per via materna, di Padivarma, Grazia Viola è nata alla Spezia, ma è rimasta sempre profondamente legata al paese avito. Insegnante elementare in pensione, è autrice di poesie e racconti in italiano, spezzino e paivarmin. Fra i numerosi riconoscimenti ottenuti figurano il premio speciale della Comunità montana della Val di Vara (1998), il premio speciale della critica nel Premio internazionale Val di Vara "Alessandro Marziale" (Aulla 2010) e la Targa Marcocci: premio speciale della giuria, sezione "Libro di poesia" della IV edizione del Premio Internazionale di Letteratura, Pignone (Sp) 2016. Recentemente ha ottenuto il primo e il secondo premio nel concorso di poesia dialettale Gamin, rispettivamente nel 2018 e nel 2020. Suoi componimenti figurano in numerose antologie: La poesia nel golfo dei poeti di E. Giovando e P.G. Cavallini, Bèla Spèza, in quasi tutte le pubblicazioni (dal 1996), O Leu^do, Sestri Levante (dal 1996), Poeti d'oggi, Sestri Levante, Liguria nostra, Sestri Levante, Il golfo, La Spezia, Parlate liguri, Una

poesia d'amore, "Il portico", La Spezia, Pensieri d'autore, IBISC, Empoli ed è ricordata anche nell'Enciclopedia storica della città della Spezia di Aldo Landi. Ha scritto, tra l'altro, La Val di Vara nei ricordi di una maestra e Antico Lare: poesie e racconti.