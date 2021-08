Notte delle stelle, stasera è la sera. Giovedì si accendono i telescopi

Cinque Terre - Val di Vara - Ecco la notte delle stelle, ecco la notte di San Lorenzo. Quella dei desideri e delle promesse, una tradizione che, prima ancora del martirio di San Lorenzo, risale all’epoca dei romani, i quali ritenevano che le stelle cadenti provenissero dal dio Priamo che, in questo modo, donava fertilità ai campi. Tale fenomeno è poi stato sostituito dalla credenza della Chiesa, secondo la quale si tratta delle lacrime di San Lorenzo, versate durante il suo martirio, qualndo venne arso vivo. Si sa che il 10 agosto in realtà non sempre è il momento migliore per vedere le stelle cadenti in tutto il loro splendore. I giorni a ridosso della data, sia prima che dopo, spesso sono altrettanto o più ricchi.



Ed infatti in tutta Italia gli appuntamenti riguarderanno i giorni successivi. Come a Riomaggiore, la sera del 12 agosto quando il Gruppo Astronomia Digitale accenderanno i loro telescopi per un'osservazione pubblica del cielo, subito dopo la conferenza divulgativa. Sarà lo scenario del Castello di Riomaggiore ad ospitare "La notte delle stelle cadenti" con appuntamento alle 21:15 in collaborazione col Comune di Riomaggiore e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). Relatore della serata sarà Claudio Lopresti, presidente del GAD - Gruppo Astronomia Digitale)

Al termine, fino a che saranno presenti i visitatori, con i telescopi, nel rispetto delle norme anti-covid, sarà possibile osservare gli oggetti visibili nel cielo d'estate e il pianeta Saturno. Durante la manifestazione sarà possibile, per chi fosse interessato, chiedere di partecipare e alle attività del GAD, all'iscrizione al corso di astronomia di base e a tutte le attività astronomiche per un anno. Per info: e-mail: info@astronomiadigitale.com, www.astronomiadigitale.com.