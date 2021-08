Microplastiche e derivati, una serata per proteggere il mare a Deiva Marina

Cinque Terre - Val di Vara - Un nuovo progetto per la salvaguardia del mare sarà presentato sabato 28 agosto alle ore 21,15, in Piazza Bollo a Deiva Marina L’evento sarà importante per sensibilizzare il problema delle plastiche e dei suoi derivati e atto a prevenire comportamenti negativi in tema ambientale, attraverso una capillare informazione. Nel corso della serata saranno mostrati ad adulti e bambini video realizzati dai diversi istituti di ricerca di biologia marina che mostrano quindi le conseguenze su tutto il sistema terreste. Presenti anche biologi e operatori. L’iniziativa si svolgerà in memoria di Efrem Marconi, giovane deivese recentemente scomparso, da sempre impegnato nella salvaguardia del mare e ambientale in generale.