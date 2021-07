Levanto, i Santi Pietro e Paolo risplendono nell’Oratorio di San Giacomo

Cinque Terre - Val di Vara - Domenica 18 luglio nell’Oratorio di San Giacomo a Levanto sono stati presentati i lavori di restauro delle grandi tele collocate nel presbiterio raffiguranti i SS. Pietro e Paolo. L’illustrazione dell’intervento è stata condotta da Cesare Pagliero della ditta omonima di Savigliano (Cn) che ha eseguito il restauro, alla presenza del sindaco di Levanto Luca del Bello, del Comt.te della Stazione dei Carabinieri De Toma e del com.te della Capitaneria di Porto. Le tele collocate ai lati dell’altar maggiore, così come quelle situate in navata provengono dalla demolita Chiesa degli Agostiniani, abbattuta nel XIX per farvi passare la linea ferroviaria, e sono datati tra la fine del XVII secolo e l’inizio del XVIII. Con il presente si conclude il lungo ciclo di interventi che nel corso di venti anni ha portato al restauro di numerose opere conservate nell’Oratorio poste sul Colle della Costa: dalla tela di Santiago Matamoros, all’organo e alla sua balconata, alla ripulitura degli scanni dei confratelli e del coro, i restauri dei due grandi crocifissi processionali sino ad arrivare alla Statua di San Giacomo Pellegrino.



La presentazione introduce i festeggiamenti per San Giacomo Apostolo, il triduo dal 22 al 24 luglio alle ore 18, il pellegrinaggio a piedi in preparazione alla Festa sabato 24 luglio (partenza dalla Porta dell’Acqua alle ore 07.30) guidato da P. Dario Scopesi, il Giorno di commemorazione del Santo, con la Santa Messa solenne alle ore 11.00 presieduta da S.E.R. Mons. Luigi Ernesto Palletti, Vescovo Diocesano e i Vespri solenni della sera alle 21.00 in sostituzione della tradizionale processione, che quest’anno non si svolgerà. Nella settimana che precede San Giacomo l’Oratorio osserverà turni di apertura prolungati per consentire ai fedeli la visita devozionale all’Oratorio che,

in questo Anno Santo Compostellano, è Porta Santa.