Levanto Music Festival Amfiteatrof, dal 6 al 12 settembre "Cello & Friends" all'Ospitalia del mare

Cinque Terre - Val di Vara - A chiusura di un ricco cartellone di concerti e incontri, che ha coperto l’intera estate, il Levanto Music Festival Amfiteatrof festeggia il suo trentesimo anno di vita con una settimana di esperienze musicali dedicate ai più giovani e a chi è curioso delle attività musicali e della didattica.



Cello&Friends è il nome scelto per questo contenitore, che si aprirà presso l’Auditorium dell’Ospitalia del Mare a Levanto dal 6 al 12 settembre. Il violoncello, protagonista di molti eventi del Festival perché era lo strumento di Massimo Amfiteatrof, si trasformerà in “padrone di casa” per una fitta serie di inviti intorno alla musica e al fare musica. Saranno presenti anche il pianoforte, le percussioni, il clarinetto, la tromba, ai quali si aggiungeranno incontri sul fare musica insieme con la voce, gli archi e i fiati.

Lo spazio dell’Auditorium, corredato da un bel pianoforte, si aprirà alle 10 con una breve relazione di esperti, per proseguire nel pomeriggio con attività che permetteranno al pubblico di ragazzi, docenti e genitori di entrare in modo più concreto nel mondo della musica. Tutte le iniziative si concluderanno prima dell’ora di cena, per permettere un comodo ritorno a casa del pubblico più giovane e di chi raggiungerà il laboratorio da fuori Levanto.

La presenza di due giovani e promettenti musicisti, Lucrezia Luxardo e Francesco Garibotti, di una associazione che da molti anni inizia e forma alla musica, TamTam-Tutta un'Altra Musica, e di un docente formatore direttore dell'Orchestra di fiati della Citta di Levanto, Andrea Bracco, ben rappresentano la realtà musicale levantese.

Un docente italiano per banjoisti americani (ma non solo), Claudio Parravicini, rappresenta un must e sarà presente con un video didattico "Il Banjo Bluegrass, questo sconosciuto”

Due concerti veri e propri sono inseriti nel programma alle 18:

- lunedì 6 settembre suonerà Francesco Raspaolo, violoncello solo, con un programma di brani di Dall’Abaco, Bach, Britten, Ligeti e dello stesso Raspaolo

- martedì 7 settembre si esibiranno invece la violoncellista Carola Puppo e la pianista Lilia Yakushin, con musiche di Debussy e Brahms.

Cello&Friends si apre al mondo della scuola, raccontando esperienze di strumento e di musica d’insieme dalla materna ai corsi accademici del Conservatorio.

Vista la coincidenza del periodo di attività, si collega anche a Music Expo, il “villaggio musicale” che si aprirà dal 9 al 12 settembre al Porto Antico di Genova.