Le note di Morricone risuonano a Riomaggiore

Cinque Terre - Val di Vara - Mercoledì 4 agosto alle ore 21,30 presso il Castello di Riomaggiore si terrà il concerto intitolato “Omaggio a Morricone ” con protagonista il celebre gruppo Ensemble Hyperion.

Il concerto è uno degli appuntamenti del XXVII Festival Provinciale “I Luoghi della Musica”, realizzato con il contributo di Fondazione Carispezia nell’ambito del Bando Aperto 2021 nel settore Arte e Cultura e dell’Assessorato alla Cultura della Regione Liguria.

Nell'arco della serata l’Hyperion Ensemble con la partecipazione speciale della cantante Manca Cerar, cantante. , formato da Roberto Piga al violino, Bruno Fiorentini al flauto, Edoardo Filippi al sax , Marina Artioli al pianoforte, Danilo Grandi al contrabbasso e Davide D’Ambrosio alla chitarra, eseguirà i più amati brani del repertorio di musiche da film, con brani come Metti una sera a cena, Nuovo cinema Paradiso,Il padrino, Schindler's list, Forrest Gump, La vals de Amelie, Lezioni di piano e molti altri. Una serata all’insegna della melodia e del romanticismo con capolavori della musica da film di E. Morricone,Y. Tiersen, N. Rota, J. Williams, M. Nyman, G. Bregovic.

Il concerto è organizzato dall’Associazione Gruppo Strumentale Hyperion e si avvale inoltre del contributo del Comune di Riomaggiore.

L' ingresso è gratuito, fino ad esaurimento posti; visto l'accesso contingentato ed i posti a sedere limitati si accede ai concerti con prenotazione.

Per prenotazioni ai concerti: scrivere a prenotazionildm@gmail.com oppure telefonare al numero 3288094833 (anche sms e/o whatsapp)

Tutti i concerti vengono organizzati e realizzati in base alle normative anti-contagio COVID-19.

Il programma e tutte le informazioni sulle misure di sicurezza adottate sono consultabili sul sito https://iluoghidellamusica.onweb.it/it