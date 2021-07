Le cornamuse risuonano tra le pietre dell'antica Madrignano

Cinque Terre - Val di Vara - Domenica 18 luglio alle 21 a Madrignano Castello, nel comune di Calice al Cornoviglio, in Piazza della Chiesa, si terrà un affascinante concerto intitolato “Racconti di Cornamusa, antichi suoni dell'aria” con il celebre gruppo specializzato in Irish Music , Fabio Rinaudo Trio. Il concerto è uno degli appuntamenti del XXVII Festival Provinciale “I Luoghi della Musica”, realizzato con il contributo di Fondazione Carispezia nell’ambito del Bando Aperto 2021 nel settore Arte e Cultura e dell’Assessorato alla Cultura della Regione Liguria.

Il concerto è organizzato dall’Associazione Gruppo Strumentale Hyperion e si avvale inoltre del contributo del Comune di Calice al Cornoviglio.

Il Fabio Rinaudo Trio formato da Fabio Rinaudo alle cornamuse du centre 16 e 18 pollici, irish uillean pipes, Claudio De Angeli alla chitarra e Luca Rapazzini al violino , proporrà un itinerario attraverso la musica irlandese, francese e del nord Italia in uno stretto dialogo musicale in bilico tra virtuosismo e pathos, alla scoperta degli affascinanti paesaggi sonori della musica irlandese , francese e del nord Italia. Un itinerario dove si potranno ascoltare sia antiche e struggenti ballate sia godere del ritmo e dell’energia della letteratura musicale dedicata al repertorio da danza.

In caso di pioggia il concerto si terrà presso uno spazio alternativo al chiuso con doppio turno orario.

Il concerto è ad ingresso gratuito, fino ad esaurimento posti; visto l'accesso contingentato ed i posti a sedere limitati si accede ai concerti con prenotazione.

Per prenotazioni ai concerti: scrivere a prenotazionildm@gmail.com oppure telefonare al numero 3288094833 (anche sms e/o whatsapp)

Tutti i concerti vengono organizzati e realizzati in base alle normative anti-contagio COVID-19.

Il programma e tutte le informazioni sulle misure di sicurezza adottate sono consultabili sul sito https://iluoghidellamusica.onweb.it/it