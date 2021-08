La vita tortuosa di Antonello Vanni condensata nel libro "Qualcosa che so di me"

Cinque Terre - Val di Vara - Il 1° agosto al Castello di Riomaggiore è stato presentato il libro “Qualcosa che so di me”, di Antonello Vanni alla presenza di Riccardo Borghetti.

Un libro profondo dalla lettura scorrevole che mette a nudo la storia di una vita vissuta sempre al limite e, a tratti, anche oltre.



Racconta del carcere, delle dipendenze, della voglia di riscatto di una persona che ha dovuto fare costantemente i conti con gli abissi della fragilità umana.

Colpiscono il legame fortissimo dell’autore con la sua famiglia, il porto sicuro che non ti abbandona mai, e la figura di tante donne che condividono con lui un tratto di strada.



Un racconto che fa riflettere e appassiona perché in queste pagine ognuno di noi ritrova anche un po’ se stesso... Le scelte sbagliate, le debolezze, le sconfitte e la rinascita. Una bella morale per i più giovani.

“In questo libro ho superato me stesso e mi sono accollato me stesso”, ha detto Antonello.

Complimenti all’autore per il coraggio che ha avuto nel raccontarsi, senza sconti e con generosità.