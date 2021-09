La settembrata di Torza con Napo e The Bustermoon

Cinque Terre - Val di Vara - Musica, artigianato, buona birra e buon cibo. L'ultimo appuntamento estivo allo spaccio della Taverna del Vara di Torza, nel Comune di Maissana, è nel weekend. Sabato 11 alle 15 laboratorio su "La lana: dalla lavatura alla lavorazione": due donne mostreranno come arrivare dalla lana sporca alla lana lavorata e trasformata in quello che volete voi! Federica Figone ci mostrerà i procedimenti di lavaggio, asciugatura, cardatura manuale, filatura e binatura e ci farà provare a filare la lana. Lella Canepa ci racconterà il potere delle piante tintorie e come colorare i filari naturalmente. Insieme ci insegneranno i principali punti base per lavorare ai ferri, uncinetto e macramè. Dalle ore 15, partecipazione libera ma se prenotate è meglio. A seguire dalle 19, Musica con Tributo a De André con Napo e I Mandillà. Aperitivo e cena con porchetta della dispensa del Vara, torte di verdura del risveglio naturale, salumi e formaggi della Val di Vara, crema di peperoncini della Val di Vara. Domenica 12 dalle 12 pranzo con panini con la porchetta, degustazione di formaggi con confettura di peperoncini prodotti in Val di Vara, alle 16 presentazione delle tecniche di lavorazione del luppolo e della realizzazione della "Bio per Caso" fatta con luppolo fresco della Val di Vara. A seguire, concerto Original Folk'N'Roll con i The Bustermoon. Cibo della Dispensa del Vara e del Risveglio Naturale, birrette della Taverna del Vara. Tutto avverrà nel rispetto della normativa covid-19.