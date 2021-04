L'idea di Lorenzo e Niccolò: da amici al Liceo a fondatori della loro cooperativa agricola

Cinque Terre - Val di Vara - Amici sin dai tempi del liceo, Lorenzo e Niccolò, dopo aver concluso gli studi universitari hanno cercato di creare un progetto sostenibile che avesse un impatto positivo per il loro territorio. Niccolò proviene da una formazione universitaria di scienze politiche internazionali, appassionato di viaggi e molto attivo sul territorio, con associazioni a sfondo sociale come Libera, presidio Morvillo. Dall’altra parte Lorenzo, con una formazione universitaria in turismo e management territoriale, presidente della consulta giovani del Parco nazionale delle Cinque Terre e da sempre attivo nel territorio delle Cinque Terre, in particolare nelle tematiche di sviluppo territoriale e salvaguardia ambientale. E così, attraverso la passione di questi due neo-laureati, è nata l’idea di creare a Corniglia una cooperativa agricola, che possa svilupparsi nel territorio del Parco Nazionale delle 5 Terre. http://www.wildfarmcurnigia.com. Nel mese di maggio 2021 avvieranno la campagna Crowfounding, grazie alla quale dare vita al progetto e completare la Wild Farm.