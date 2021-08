L'età d'oro di Carpena e le maestà della Lunigiana, tutto in uno sguardo da Castè

Cinque Terre - Val di Vara - Castè è un'imprecisione aggrappata ai calzoni di Carpena. Che è il padre, ripudiato, della città della Spezia. La prima, frazione di Riccò del Golfo della Spezia come la seconda, può vantare al massimo una torre antica, e nascosta da alcune altre costruzioni successive; mentre la seconda, qualcosa di più. Ecco insomma almeno i resti d'un castello tanto per cominciare. Ma ovviamente c'è molto di più in questo mistero della Bassa di quella Val di Vara, passaggio di paesaggi che vide farsi storia della Resistenza le battaglie del comandante Faccio di nascita calabrese.



Eppure in questa ascesa continua, in questo spettacolo dell'attenzione che si deve tanto al panorama di boschi e monti quanto alla dinamica stretta della via appena appena sensibile al massimo alle automobili, vediamo emergere anzitutto dallo stomaco di quella fibrosa malinconia dei posti di poche e pochi degli indizi per la cartella dello stupore in costante allestimento, una serie di constatazioni accartocciate per i cestini della sufficienza.



Comunque, ovviamente anche qui sappiamo che la clessidra è inventata ben prima dell'arrivo dei romani invasori di tutto e tutti. Quindi la scoperta essenziale è che Carpena dal 1273 fu elevata a Podesteria, e governa perfino sulla futura provincia La Spezia. Almeno fino a quando quest'ultima si fece più forte, mentre Carpena si blindava nella sua dimensione di madre protettrice delle terra agricola e delle coltivazioni soprattutto per la gente sua. Epperò il più forte vince. E insomma La Spezia si prese il primato. Tanto da provocare la rivolta di Carpena. Tanto da, nel 1411, incattivire il cattivo Doria che distrusse il castello e gli spezzini da impiccare parte della comunità di Carpena.



E le maestà in marmo bianco di Carrara scovate dalle sezioni del Cai (Club alpino italiano) e studiate dallo storico e critico Piero Donati, forse questo avrebbero dovuto ricordare.



Ma sappiam bene, adesso, dato appunto il lavoro di Donati e degli altri volontari, che dal Quattrocento in avanti, per esempio, committenti e Chiesa Cattolica avevano ben altra necessità da descrivere. Ché, va spiegato, le campagne s'andavano infoltendo di vite e lavori di queste vite, dunque il mestiere svolto dalle pievi non erano più sufficiente a tenere ben cattolicizzata la popolazione; quindi la devozione e le prove di fede andavano scolpite in immagini sacre e nella sacralità laica del commercio delle immagini.



In quest'imperfezione geo-politica, più esattamente in pratica in qualche cassetto segreto di Casté, pare sia stata rintracciata addirittura una bolla papale forse del Settecento. Come, ancora, in questo Casté abbiamo potuto rincitrullirci alla vista d'un'antica bocca in maschera a servizio e sublimazione probabilmente d'una vecchia fontana, ora quasi interamente celate da scale più giovani.



Donati e Luciano Calegari (Cai Sarzana) presso la Corte Paganini di Casté di Riccò del Golfo hanno tenuto una coinvolgente conferenza dal titolo “Le maestà della Lunigiana storica”, a qualche giro di calma dall'affaccio pratico sulle Cinque Terre delle villeggiature, delle vacanze e d'alcune rinate coltivazioni. E a uno sguardo di distanza di tre dipinti custoditi dall'interno della Corte.



La curiosità permette di scoprire che si tratta di 3 tele dipinte da Hélène de Beauvoir, sorella della Simone. Morta soltanto nel 2001, la più giovane delle sorelle de Beauvoir nel 1984 era stata destinataria della cittadinanza onoraria d'Arcola, perché aveva vissuto lungamente a Trebiano. In una casa acquistata dai radical-chic ante litteram Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir.



NUNZIO FESTA