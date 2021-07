Il cammino medioevale dal porto canale di Levanto a Pontremoli diventa itinerario turistico

Il percorso, realizzato nel '300 dai Genovesi per favorire nuovi sbocchi ai commerci, proseguiva in direzione della Lunigiana dove incontrava la Via Francigena.

Cinque Terre - Val di Vara - E' tempo di tirare le somme sul primo anno di attività del progetto "Da Levanto a Brugnato lungo le antiche percorrenze di pellegrini e mercanti" finanziato dalla Fondazione Compagnia di San Paolo di Torino e curato dal Consorzio "Il Cigno" con la collaborazione dei Comuni di Levanto, Borghetto di Vara e Brugnato, della Parrocchia di S.Siro di Montale di Levanto e del Club Alpino Italiano - Sezione della Spezia. Nelle prossime settimane saranno collocati nei centri abitati pannelli illustrativi che raccontano il cammino medioevale dal porto canale di Levanto a Pontremoli che viene riportato alla luce per il momento nel tratto dal mare alla Val di Vara.



Il percorso, realizzato nel Trecento dai Genovesi per favorire nuovi sbocchi ai commerci, proseguiva in direzione della Lunigiana dove incontrava la Via Francigena. Il Consorzio, in accordo con i partner del progetto, realizza una serie

di incontri ed iniziative a partire dalla metà di luglio che proseguiranno fino a settembre con l'apertura di una mostra dedicata al cammino medioevale. Nel ricordo del professor Tiziano Mannoni che a Levanto, alla Val di Vara e alla Lunigiana, territori attraversati dalla Via dei Monti, ha dedicato importanti ricerche e studi che, ci auguriamo, possano essere proficuamente ripresi e sviluppati.