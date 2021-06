Il Vespa club La Spezia Golfo dei Poeti protagonista della promozione di "Luca"

Cinque Terre - Val di Vara - "Buonasera, parlo con il presidente del Moto Vespa Club La Spezia Golfo dei Poeti?". "Sono io, buongiorno, mi dica…".

Più o meno è cominciata così la grande avventura, quando in un pomeriggio di circa tre mesi fa è arrivata in riva al Golfo la proposta di partecipare alla promozione del nuovo film di animazione “Luca” che è, a grandi linee, la storia di una creatura marina che emergendo dal mare si trasforma in un ragazzino che, insieme al suo amico, se ne va in giro per le Cinque Terre, su di una Vespa. E sono state proprio le Vespe dei soci del club spezzino a fare da cornice a questo evento internazionale. Appena comunicata la proposta ricevuta si è scatenato l’entusiasmo: chi proponeva, chi si offriva, chi si preoccupava, chi sognava, chi lucidava la Vespa… incontenibili.

Ci sono state tre giornate “operative”: la prima a Riomaggiore, in compagnia di Matt & Bise, due youtuber che hanno parlato del film seduti seduti sulla sella delle vespe tirate a lucido o girando per il paese dove le due ruote occhieggiavano dai carruggi… simpatici, entusiasti, vivaci come i giovanissimi sanno essere, hanno dato vita ad un piacevole contrasto tra la loro giovane età e quella decisamente meno giovane delle Vespe.



"La seconda giornata - spiegano dal Vespa Club - ha visto arrivare i vespisti a Monterosso, per accogliere i giornalisti internazionali giunti in gruppo alle Cinque Terre per l’occasione, e quale modo migliore per accoglierli che far loro trovare nella piazza le nostre vespe parcheggiate a formare la scritta variopinta “Luca”? E infine l’ultima serata, la presentazione ufficiale del film: la Disney ancora una volta non ha resistito al fascino di questi leggendari mezzi a due ruote e li ha voluti a fare da ali alla passerella per gli ospiti… entusiasti e sorridenti i soci del club sono arrivati all’acquario di Genova e con i loro colori hanno reso ancora più affascinante l’allestimento. I vari personaggi che hanno sfilato sul tappeto si sono prestati sorridendo alle foto sui mezzi parcheggiati e hanno amabilmente chiacchierato con gli spezzini in trasferta, persino il regista del film che con il suo lavoro ha dichiarato la passione per il mezzo senza età ha sorriso, dicendosi emozionato mentre raccontava al presidente del club del suo amore a due ruote. Per chi non conoscesse questo club ricordiamo che la beneficenza è tra le priorità dei soci tutti, organizzando eventi di vario genere a sostegno di associazioni della zona, durante il lockdown hanno organizzato una raccolta lampo che ha portato all’ospedale cittadino attrezzature per affrontare l’emergenza Covid e il loro evento di punta (che sperano di riuscire a ripetere quest’anno a fine estate) vede persone diversamente abili a provare la gioia del viaggio su due ruote".



Daniela Mazzoni, presidente del Moto Vespa Club La Spezia Golfo dei Poeti desidera ringraziare tutti coloro che si sono dedicati alla buona riuscita dell’evento e il Parco Nazionale delle Cinque Terre e la Disney Pixar per l’opportunità offerta.