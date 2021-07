Il Levanto Music Festival compie trent'anni partendo da Bach

Cinque Terre - Val di Vara - In attesa del primo concerto di Sabato 10 luglio nella chiesa di Sant'Andrea, il festival prosegue con "Incontri Confronti Contorni e Dintorni" parlando di musica, il 6 e 8 luglio, sempre alle 18, all'auditorium dell'Ospitalia del mare di Levanto. Martedi 6 luglio Alice Cappagli, per 38 anni violoncellista alla Scala di Milano, presenta il suo libro, edito da Einaudi, dal titolo “Ricordati di Bach”, portandoci anche un ricordo di Massimo Amfiteatrof, a 17 anni primo violoncello alla Scala per volontà di Artueo Toscanini. Una storia autobiografica di tenacia e coraggio, che svela anche una visuale, nota solo ai musicisti, del mondo, a volte stravagante, dell’insegnamento musicale. Giovedi 8 la giovane pianista Ginevra Paniati prosegue gli incontri e i confronti, nella scia dell'insegnamento musicale, narrando la sua esperienza personale tra Italia e Regno Unito. Sempre necessaria la prenotazione, al 3408186956.