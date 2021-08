Il Festival Paganiniano continua ad animare la Val di Vara

Cinque Terre - Val di Vara - Il Festival Paganiniano di Carro è entrato a pieno ritmo nella sua seconda parte, quella agostana. Nella serata di ieri, giovedì 5 agosto, a Borghetto Vara, si è tenuto lo spettacolo “Un violino per la vita”, che vede in scena Maria Serena Salvemini e Daniela Carabellese al violino e Pietro Laera al pianoforte. Uno spettacolo che coniuga la musica a storie di vita: Maria Serena Salvemini, Molly, è una bambina speciale. Prima ancora di nascere le viene diagnosticata una grave malformazione. Operata alla nascita, Molly apre per la prima volta gli occhi sulle note di Bach, che ben conosceva avendo seguito, dal grembo, l'attività concertistica dimamma Daniela Carabellese. A dieci mesi i primi passi e il primo violino, uno strumento dal quale non si è mai più separata. Il concerto prevede anche una seconda esecuzione che si svolgerà nella serata di domani, sabato 7 agosto, a Tivegna (Follo).



Casella, frazione di Riccò del Golfo, è la tappa del 6 agosto, doppio turno per consentire più accessi e ascoltare un duo imperdibile: Erica Piccotti, ventidue anni, violoncellista, è annoverata nel ristretto di quei nuovi talenti che si accingono ad occupare da protagonisti la scena musicale internazionale, e Leonardo Pierdomenico, 29 anni, pianista, che non ancora diciannovenne si impone all’attenzione del grande pubblico vincendo la ventottesima edizione del prestigiosissimo “Premio Venezia”. La settimana termina con l’appuntamento dell’8 agosto a Calice al Cornoviglio, ancora una volta su doppio turno 20.30 e ore 21.30, per dare voce ad un altro degli amori di Nicolò Paganini, la chitarra! Stefano Bartolommeoni e Davide D’ambrosio si esibiranno in duo di chitarra tra musiche di Couperin, Paganini Giuliani, Piazzolla.



La manifestazione e` ideata e organizzata da Societa` dei Concerti ETS con il contributo di Regione Liguria, del Main Sponsor Isagro Spa, Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia con il contributo erogato nell’ambito del Bando Aperto 2021, Comune di Carro, oltre alla collaborazione di Comune e Provincia della Spezia, assieme a tutti i comuni aderenti all’iniziativa, e dell’Associazione Amici del Festival Paganiniano.



Per partecipare sara` necessaria la prenotazione, ed i posti saranno a numero limitato, come stabilito dalle vigenti norme anticovid, il costo del biglietto è di euro 15,00 intero, e 12,00 ridotto per gli eventi a Carro, e di euro 10,00 e 8,00 per gli altri spettacoli. Per la maggior parte dei concerti verrà realizzato il servizio navetta, gratuito, con partenza dalla Spezia, con tre punti di raccolta degli utenti, per usufruire del servizio è obbligatoria la prenotazione alla mail info@sdclaspezia.it



