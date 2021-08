Il Festival Internazionale di Musica Cinque Terre prosegue a Soviore

Cinque Terre - Val di Vara - Continuano i concerti organizzati dall’ Associazione Musicale Cesar Franck: venerdi 6 agosto nella chiesa di San Giorgio a Bonassola, si esibira` Ferruccio Bartoletti mentre domenica 8 agosto, nel santuario di Soviore, assisteremo al concerto di Maurizio Maffezzoli.



A Bonassola Bartoletti propone un programma di ampio respiro. Aprono due brani di Girolamo Frescobaldi, artista che esalta e conclude il periodo rinascimentale, si prosegue con esempi della ‘scuola italiana’, con Pasquini e l’ enigmatico Zipoli, e poi la scuola del Nord, con le composizioni di Sweelinck e Buxtehude ad introdurre la Fantasia e fuga in la minore di Bach, massimo interprete della musica organistica. Bartoletti, direttore artistico della Associazione Cesar Franck, vanta numerosissimi recitals, collaborazioni anche sperimentali e multimediali, oltre ad un approfondito ricerca sull’ opera di a J.S.Bach.



Per raggiungere San Giorgio sara` a disposizione una navetta gratuita (da via Risorgimento, nei pressi della stazione ferroviaria) attiva dalle 20.15 fino alle 21 e poi, per il ritorno, da fine concerto fino alle 23.30. Per chi lo desidera sara` allestito un buffet sul sagrato della chiesa al costo di 5 euro.



Sull’ organo Agati di Soviore invece, Maffezzoli presenta un interessante programma intitolato Italia e Spagna a confronto, con brani di compositori che vanno dal periodo rinascimentale a quello classico: Cavazzoni, Ferrini, Banchieri, Strozzi e Moretti gli italiani, Pedro de Araujo, Antonio de Cabezon e Francisco Correa de Arauxo gli spagnoli, oltre ad un anonimo compositore messicano del XIX secolo.

Maffezzoli, attivo in Italia e nel mondo sia come solista che in formazioni cameristiche, ha collaborato con il conservatorio di Citta` del Messico, Akademia Muzyczna Bydgoszcz (Polonia) e la Frederic Chopin Musical University. Presidente dell'associazione musicale “Organi-Art &Borghi” di Camerino, con cui organizza il festival organistico “Terra d'Organi Antichi” giunta quest'anno alla sua XVI edizione, e` organista titolare dell'organo di S. Caterina d'Alessandria di Comunanza in provincia di Fermo (organo Anonimo XVIIsec - fam. Fedeli XVIII sec – O. Cioccolani 1858) e degli organi (G. Fedeli 1769 e F.Testa 1712 – D. Fedeli1829-53) della Basilica di S. Venanzio di Camerino (MC).