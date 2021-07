I castelli ritrovati, laboratorio per bambini a Calice al Cornoviglio

Cinque Terre - Val di Vara - Giovedì 29 luglio con inizio alle ore 18 al castello di Calice al Cornoviglio laboratorio ludico creativo per bambini dai 4 agli 11 anni. L'iniziativa, curata dalla Cooperativa Zoe in collaborazione con Luciano Bonati voce narrante, è dedicata a Dante e fa parte degli eventi della

IV edizione de "I Castelli Ritrovati", manifestazione organizzata dal Comune di Calice al Cornoviglio in collaborazione con Consorzio "Il Cigno" e Cooperativa Zoe. Occorre prenotazione ai numeri indicati nella locandina fino ad esaurimento dei posti disponibili. La partecipazione è

gratuita.