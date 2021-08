I Great Queen Rats portano a Brugnato i successi di Mercury e soci

Cinque Terre - Val di Vara - Domenica 22 luglio alle ore 21.30 a Brugnato in Piazza Brosini si terrà il concerto dei Great Queen Rats - la Tribute Band dei Queen, appuntamento del XXVII Festival Provinciale “I Luoghi della Musica”, realizzato con il contributo di Fondazione Carispezia nell’ambito del Bando Aperto 2021 nel settore Arte e Cultura e dell’Assessorato alla Cultura della Regione Liguria.

Il concerto è organizzato dall’Ensemble Hyperion in collaborazione con Sun Music Management e si avvale inoltre del contributo del Comune di Brugnato.

La band nasce a Firenze agli inizi degli anni 2000 per la smodata passione dei musicisti fondatori nei confronti dei Queen. I Great Queen Rats hanno impostato il loro spettacolo senza utilizzare basi registrate; la scelta del look, delle movenze, del sound e delle scalette, che si rinnovano di anno in anno, cerca di tributare nella migliore maniera possibile il vero spirito live della band originale.

Oltre a girare in lungo e largo l’Italia, suonando anche in eventi importanti legati ai Queen e a grossi eventi aziendali, i ragazzi di Firenze in questi anni di carriera hanno suonato e ancora portano in giro per il mondo l’orgoglio di essere una delle cover band più acclamate in Italia: LOS ANGELES – OSLO – BARCELLONA – GINEVRA – OLANDA - BELGIO - GERMANIA.....ma, The show must go on!

Mattia Braghero – voce; Simone Tollis – chitarra; Giacomo Ferrari – tastiere; Luca Cambi – basso; Paolo Colella - batteria

Il concerto è ad ingresso gratuito, fino ad esaurimento posti; visto l'accesso contingentato ed i posti a sedere limitati si accede ai concerti con prenotazione.

Per prenotazioni ai concerti: scrivere a prenotazionildm@gmail.com oppure telefonare al numero 3288094833 (anche sms e/o whatsapp).

Sarà necessario : certificazione verde Covid – 19 (Green Pass- dai 12 anni in su) comprovante almeno la somministrazione della prima dose vaccinale o la guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi) ; oppure effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore).

Tutti i concerti vengono organizzati e realizzati in base alle normative anti-contagio COVID-19.

Il programma e tutte le informazioni sulle misure di sicurezza adottate sono consultabili sul sito https://iluoghidellamusica.onweb.it/it