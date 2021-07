Festival Amfiteatrof, gli appuntamenti della settimana

Cinque Terre - Val di Vara - Dopo il successo dei primi concerti, prosegue a Levanto il Festival Amfiteatrof, edizione del trentennale. Mercoledì 21 luglio alle 21.30 nella Loggia medioevale si esibiscono i Bellanôva, gruppo di Marcello Fera, la cui sapienza di coniugare strumenti e musica popolare in perfetta fusione con la musica detta classica sono ormai noti a questo Festival. Per questa ragione il giorno successivo terrà una conversazione in Auditorium dell'Ospitalia del mare sul tema di Musica e territorio, che gli è particolarmente consono.

Il 22 alle 21.30 sul Sagrato della Chiesa di Sant’Andrea - e non in Piazzetta della compera come precedentemente annunciato - un concerto 'ospite' dal Festival Paganiniano di Carro.

Il 24, alle 18, nell'Auditorium dell'Ospitalia del mare, una vera e propria chicca: due piccoli concerti di due famiglie musicali francesi, a dimostrazione del loro sistema di insegnamento musicale e di come fare musica nel salotto di casa, con famiglia e amici di ogni età.