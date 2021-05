Festa di Sant’Antonio Maria Gianelli, patrono della Val di Vara

Cinque Terre - Val di Vara - Val di Vara in festa, mercoledì 2 giugno, per il suo patrono, Sant’Antonio Maria Gianelli. Quest’anno ricorre anche il ventesimo anniversario del pellegrinaggio in valle dell’urna del santo. Il centro delle celebrazioni è il santuario della Ceretta di Carro, luogo natale del Gianelli e sede di una casa delle suore dell’ordine da lui fondato. Nei tre giorni precedenti al 2 giugno, la presenza di Suor Rosella Zilli, responsabile della comunicazione della Congregazione Gianellina, darà lustro all’evento, con tre conferenze: “Coincidenze o miracoli?”, domenica 30 maggio alle ore 17,45; ” Fratelli tutti, verso l’amicizia sociale”, lunedì 31 alle 18; “I laici nella vocazione e nella missione del Gianelli”, martedì primo giugno alle 18.



Il 2 giugno i fedeli potranno partecipare alle celebrazioni eucaristiche al santuario della Cerreta con il seguente orario: ore 7- Santa Messa celebrata da Don Mario Perinetti; ore 11- Santa Messa celebrata da Don Carmine Capasso; ore 16- Concelebrazione solenne, presieduta da S.E.Mons. Luigi Ernesto Paletti-Vescovo della Spezia, Sarzana,Brugnato, e la partecipazione dei parroci della Val di Vara. Purtroppo, neanche quest’anno sarà possibile la tradizionale suggestiva processione con la statua del santo nei pressi del santuario. Le Gianelline metterranno a disposizione le registrazioni dell’evento su YouTube e invitano tutti a partecipare alle tradizionali, belle sacre funzioni del ventennale in onore del Santo fondatore.