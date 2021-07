Cinque Terre - Val di Vara - Al fine di attuare compiutamente le misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, sono stati annullati la fiera e il concerto dell’“Orchestra di fiati città di Levanto” in programma domenica 25 luglio, in occasione della festività di San Giacomo Apostolo. In particolare, lo “stop” alle bancarelle è stato formalizzato con un’ordinanza del sindaco, Luca Del Bello, pubblicata anche sul sito dell’ente.