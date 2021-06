Due statue sul fondale di Monterosso per celebrare l'uscita del film "Luca"

Cinque Terre - Val di Vara - Da Portorosso a Monterosso, questa volta il tuffo è dal cinema verso la realtà. Più che un tuffo, un delicato posizionamento sui preziosi fondali della maggiore delle Cinque Terre. Proprio di fronte al paese vecchio, nuoteranno con i turisti per qualche settimana anche Alberto Scorfano e Lorenzo Paguro, i due protagonisti di "Luca". Il primo film italiano marchiato Disney Pixar è nato proprio nel mare della Riviera Spezzina, dove il regista Enrico Casarosa, 51enne genovese di nascita, ha passato le estate da ragazzo.

Un immaginario di luci e colori che lo ha seguito nella sua carriera negli Stati Uniti, che lo ha portato a ricevere il compito di firmare l'animazione dell'estate per lo studio californiano, con un curriculum di successi planetari alle spalle. E planetaria sarà anche la visibilità garantita da "Luca" a questo lembo della riviera ligure, peraltro già tra le mete italiane più conosciute nel mondo.

Le effige dei due ragazzi, capaci di trasformarsi in mostri marini una volta che toccano l'acqua, saranno posizionate a partire da domani sul fondale a pochi metri dalla spiaggia dalla ditta spezzina Submariner. Una trovata promozionale a pochi giorni dal lancio del lungometraggio, che sarà disponibile da venerdì 18 giugno. Rimarranno appoggiate al fondale fino al 14 agosto prossimo.