Deiva Marina: annullato lo spettacolo pirotecnico

Cinque Terre - Val di Vara - Lo spettacolo pirotecnico previsto per sabato 14 a Deiva Marina è stato annullato. A renderlo noto è la Pro loco che annuncia altre variazioni alle serate di intrattenimento previste: "La serata di Cabaret con Fabrizio Casalino è stata spostata da Mercoledì 18 a Giovedì 19 sempre Piazza Bollo ore 21:30. Il tributo a Fabrizio De Andre con la band “illustri cugini “ di Sabato 21 ore 21:30 non sarà sul lungomare Colombo ma in Piazza Bollo".