Dante in dialetto e la lunga estate del Cigno

Cinque Terre - Val di Vara - L'omaggio a Dante Alighieri, a settecento anni dalla scomparsa del Sommo poeta, passa anche per il teatro dialettale: questa l'iniziativa del noto gruppo pignonese dei Burbugiun, pronti a portare a spasso per la provincia spezzina una libera interpretazione dell'Inferno dantesco recitato nei dialetti della Val di Vara e delle Cinque Terre. Il primo appuntamento con A Devina Kumedia. L'Inferno sarà domentica 8 agosto alle 21.00 a Casale di Pignone, evento organizzato in collaborazione con la Pro Loco pignonese. Seguirà, domenica 22 agosto alle 21.15, lo spettacolo al Sant'Anna Hostel, alla Foce della Spezia, quindi giovedì 26 agosto ore 21.00 nell'area a mare di Ruffino, in collaborazione con la Borgata Ruffino-San Bartolomeo. Chiuderà l'appuntamento di mercoledì 1° settembre, ore 21.00, quando il gruppo di teatro amatoriale farà rivivere l'Alighieri, in collaborazione con il Comune di Vezzano, nella piazzetta dal centro sociale di Sarciara. Per informazioni: Luciano Bonati 3381735591 e Silvano Zaccone 3474657039. Gli spettacoli rientrano nel calendario estivo del Consorzio Il Cigno. Un cartellone ricco di appuntamenti dedicati alle peculiarità, la storia e le tradizioni del territorio. Ecco l'agenda da fine luglio all'autunno:



Giovedì 29 luglio ore 18.00

Castello di CALICE AL CORNOVIGLIO

Laboratorio ludico creativo 4-11 anni

Alchimie dantesche: dalla parola alla forma “I Mostri di Dante”

A cura della coop Zoe, in collaborazione con Luciano Bonati, voce narrante. Partecipazione a

numero limitato. Occorre prenotazione (Amanda 3349968868 - Silvia 3899464044)



Sabato 31 luglio

VEPPO DI ROCCHETTA DI VARA

Azienda agricola “La Volpara”

“Alla conoscenza dell’Ape regina”

Ore 18.00: Ritrovo dei partecipanti in azien da con visita guidata dell’alveare alla cono-

scenza della vita delle api e della regina. Ore 20.00: Cena conviviale

Prenotazione fino ad esaurimento del posti disponibili a Sonja Parigger cell. 3287520503



Domenica 1 agosto

LOCALITÀ TRAVO DI CARRO

Ore 18.00: Presentazione del progetto di recupero dell’antico mulino sul torrente Travo di proprietà della azienda agricola Bonfiglio di Carro. Ore 21.00: Concerto del musicista Max De Aloe

L’evento è a numero chiuso. Necessaria prenotazione a Silvia Bonfiglio (cell. 3473108995) o al Consorzio “Il Cigno” (e-mail presidente@consor- zioilcigno.it) fino a esaurimento dei posti disponibili.



Lunedì 2 agosto ore 18.00

SHOPINN BRUGNATO - 5TERRE

Val di Vara Gallery

Inaugurazione mostra fotografica dedicata ad Anna Mose, socia del Club Alpino Italiano, deceduta sulle Apuane un anno orsono, con immagini inedite realizzate dall’interessata sulle nostre montagne. Saranno presenti i familiati di Anna Mose e il presidente della Sezione CAI della Spezia Alessandro Bacchio ni. La mostra resta aperta al pubblico dalle ore 17.00 alle ore 20.00 nei giorni di sabato e domenica e su richiesta negli altri giorni.

Info: Alessandro Bacchioni cell.3471634537



Giovedì 5 agosto ore 18.00>

CASTELLO DI MADRIGNANO

Laboratorio ludico creativo 4-11 anni

Alchimie dantesche: dalla parola alla forma “Aronte che abita laggiù”

A cura della coop Zoe, in collaborazione con Luciano Bonati, voce narrante.

Partecipazione a numero limitato. Occorre prenotazione (Amanda 3349968868 – Silvia 3899464044)



Martedì 10 agosto ore 22.00

CASONI DI SUVERO

“Cadono le Stelle” - Camminata nella notte di San Lorenzo in compagnia della Associazione

Antichi Sentieri Liguri. I partecipanti saranno suddivisi in due gruppi con possibilità di sce-

gliere il percorso A più breve o B più impe gnativo. E’ prevista la presenza degli Astrofili massesi con telescopio. Per informazioni e prenotazioni contattare Diego Osserini (cell.3471362672) o Davide Osserini (cell. 3426633203) . Possibilità di cenare all’albergo ristorante “Cuccaro Club” previa prenotazione al numero 0187 890210. L’iniziativa è curata dalla Associazione Antichi Sentieri Liguri.



Mercoledì 11 agosto ore 21.30

LEVANTO - Piazza del Popolo

Presentazione del progetto “Da Levanto a Brugnato lungo le antiche percorrenze di pellegrini e mercanti”. Il progetto, finanziato dalla Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando “ I luoghi della Cultura 2020 “ ha come obiettivo la valorizzazione del complesso monumentale della pieve di S.Siro di Montale e la riscoperta della viabilità medioevale dall’antico porto canale di Levanto a Pontremoli passando per la sede vescovile di Brugnato. Intervengono: Luca Del Bello Sindaco di Levanto - Alessandro Bacchioni Presidente Sezione CAI della Spezia – Silvano Zaccone Presidente Consorzio “Il Cigno” - Luciano Bonati - Giornalista e viaggiatore. Nel corso della serata saranno proiettati alcuni filmati realizzati nell’ambito del progetto.



Venerdì 13 agosto ore 21.15

CASTELLO DI MADRIGNANO

Presentazione del libro “Liguri Apuani nel Sannio. Un viaggio tra storia e genetica” con la partecipazione degli autori Lorenzo Marcuccetti, storico e ricercatore, e Sergio Tofanelli, docente presso l’Università degli Studi di Pisa. Nel corso dell’incontro saranno illustrate le risultanze della ricerca genetica che ha interessato alcune comunità della Val di Vara. Info e prenotazioni fino ad esaurimento posti: Stefano Franceschini (cell. 3483106180) o Silvano Zaccone (cell.3474657039).



Sabato 14 agosto ore 18.00

Giro di CASSANA attraverso gli antici “vici” alla conoscenza del percorso medioevale della Via dei Monti. - Ore 19.00: Circolo ACLI Cassana - Illustrazione del progetto “Da Levanto a Brugnato lungo le antiche percorrenze di pellegrini e mercanti”. Info: Paola Bellano (cell. 3402415684) o Sabrina Massollo (cell. 3357430464).



Lunedì 16 agosto | ore 21.15

Campo sportivo VEPPO DI ROCCHETTA DI VARA

Presentazione del libro “Liguri Apuani nel Sannio. Un viaggio tra storia e genetica” con la partecipazione degli autori Lorenzo Marcuccetti, storico e ricercatore, e Sergio Tofanelli, docente presso l’Università degli Studi di Pisa. Nel corso dell’incontro saranno illustrate le risultanze della ricerca genetica che ha interessato alcune comunità della Val di Vara. Info e prenotazioni fino ad esaurimento posti: Stefano Franceschini (cell. 3483106180) o Silvano Zaccone (cell.3474657039). Evento in collaborazione con Asd Veppo.



Martedì 24 agosto ore 18.30

CASTELLO DI CALICE AL CORNOVIGLIO

Dibattito sul tema “La rete sentieristica in Val di Vara: opportunità per comunità locali e attività economiche. Facciamo il punto della situazione “. Intervengono Paolo Nardini vice sindaco Comune di Calice al Cornoviglio, Silvano Zaccone presidente Consorzio “Il Cigno”, Carlo Mazza presidente Sottosezione Val di Vara - Riviera CAI La Spezia e Diego Osserini presidente Associazione Antichi Sentieri liguri. In collaborazione con Comune di Calice al Cornoviglio, Club Alpino Italiano - Sezione della Spezia e Associazione Antichi Sentieri Liguri.



Venerdì 27 agosto ore 21.00

VALERIANO DI VEZZANO LIGURE – Chiesa parrocchiale.

Concerto di musica classica del Trio Italiano con Endrio Luti alla fisarmonica, Cristina Trimarco al fagotto e Thomas Luti al sassofono. In collaborazione con il Comune di Vezzano Ligure.



Sabato 4 settembre ore 09.00

BARDELLONE DI LEVANTO

Agriturismo degli Olivi loc. Cà Vagine

Ritrovo dei partecipanti

Ore 9.30: Percorso ad anello Cà Vagine - Foce Bardellone - Foce Vignana – Monte Piano - Cappella Tadei - Cà Vagine (Difficoltà E: durata dell’anello h.2.30 con soste lungo il percorso) - Ore 12.00: Presentazione in agriturismo del progetto “Da Levanto a Brugnato lungo le antiche percorrenze di pellegrini e mercanti” - Ore 12.30: Degustazione dei prodotti della azienda.



Domenica 5 settembre|ore 19.00

SHOPINN BRUGNATO - 5TERRE

Val di Vara Gallery

Inaugurazione mostra sul progetto “Da Le vanto a Brugnato lungo le antiche percorrenze di pellegrini e mercanti”. I pannelli esposti descrivono il percorso medioevale dal porto canale di Levanto alla Val di Vara e da qui verso la Lunigiana. La mostra resterà aperta fino al 31 ottobre 2021 nei giorni di sabato e domenica dalle ore 15.00 alle ore 19.00. Info: Silvano Zaccone 3474657039 o Graziella Bonaguidi 3403104790



Sabato 11 settembre ore 18.00

VEZZANO LIGURE - Sala Consiliare.

Presentazione del libro “Liguri Apuani nel Sannio. Un viaggio tra storia e genetica” con la partecipazione degli autori Lorenzo Marcuccetti, storico e ricercatore, e Sergio Tofanelli, docente presso l’Università degli Studi di Pisa. Nel corso dell’incontro saranno illustrate le risultanze della ricerca genetica che ha interessato la comunità di Vezzano Ligure. L’evento è organizzato in collaborazione con il Comune di Vezzano Ligure.



Domenica 12 settembre

Castello di CALICE AL CORNOVIGLIO e località dell’Alto Calicese.

“Conoscere il mondo degli apicoltori”

Ore 11.00: Salone di rappresentanza del castello - Presentazione della iniziativa a cura del Presidente della Strada del Miele di Calice Romolo Busticchi e di alcuni apicoltori della Associazione sulle attuali tematiche del settore. Segue visita guidata al museo dell’Apicoltura - Ore 13.00: Pranzo conviviale a Villagrossa di Calice - Ore 16.00: Visita dell’azienda apistica Ribaditi di Santa Maria di Calice. Necessaria prenotazione fino ad esaurimento dei posti (Romolo Busticchi 3356876659)



Giovedì 16 settembre ore 09.00

VEZZANO LIGURE - Palazzo civico.

“Sulle vie della deportazione dei Liguri Apuani”

L’appassionato Marco Leoncini parte per un viaggio di dieci giorni in bicicletta sulle vie seguite duemiladuecento anni fa dai Liguri Apuani deportati in Sannio con arrivo previsto a Circello, in provincia di Benevento, sabato 25 settembre 2021. Alla partenza sarà presente il sindaco di Vezzano Ligure con l’amministrazione comunale oltre ad una rappresentanza dei Comuni e associazioni della provincia della Spezia.



Lunedì 1 novembre ore 14.00

CARRO - Castagneto di Bosco Sepponi della azienda agricola Bonfiglio.

Accensione dell’essiccatoio di castagne. Come tradizione ogni anno i soci e simpatizzanti della Associazione Castanicoltori del Levante ligure si ritrovano in occasione della accensione dell’antico casone risalente al 1800. Il presidente della Associazione proce de ad alimentare la fiamma che resterà viva per due settimane fino a quando le castagne non risulteranno essiccate.

Info Silvia Bonfiglio (3473108995)