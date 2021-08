Da Veppo: "Bocchignola, un pezzo di storia da preservare"

Cinque Terre - Val di Vara - La collocazione di Bocchignola, antichissimo sito sopra Veppo, posto fra il monte Bastia e il Bric Castellaro, interessanti toponimi liguri, fa pensare a un luogo particolarmente caro alle comunità liguri. Secondo Carlo Caselli, scrittore e viaggiatore del Novecento, la località avrebbe ospitato un tempio pagano.



Non sappiamo quando fu costruita la “Ecclesia de Bucagnola”, menzionata in documenti del 1200, sorta nel punto dove da tempo immemorabile le comunità della montagna andavano a seppellire i loro defunti, ma sappiamo per certo che dopo il XV secolo nulla è dato sapere della esistenza di questa antichissima pieve perdendosene memoria nei documenti della Diocesi di Luni dalla quale dipendeva. Fino al 1618 fu la sede della parrocchia degli abitati sparsi di Veppo e Borseda, per essere abbandonata nel 1643 con il trasferimento definitivo nella chiesa di S.Michele Arcangelo a Veppo. L’attuale edificio religioso è un oratorio risultato di una ricostruzione del XVIII secolo sui resti del precedente. Quel che sorprende è l’utilizzo fino ad epoca moderna di Bocchignola come luogo di sepoltura, segno evidente che rappresentò per secoli il punto dove le comunità della valle di Rossano e dell’Alta Val di Vara seppellivano i loro morti. In un passo del “Viandante” Caselli rileva, parlando degli antichi Liguri, “… Com’era loro antico costume, trasportavano di lontano i morti per accompagnarli buon tratto della strada che dovevano percorrere onde passare nel mondo d’oltre tomba”. In buona sostanza il trasporto dei defunti fino a Bocchignola sarebbe riconducibile al permanere di tradizioni antichissime che neppure con la creazione di una pieve sarebbero venute meno fra le popolazioni liguri della montagna. L’affermarsi del potere dei Vescovi di Luni non fu in queste aree automatico ma condizionato per secoli dal permanere di usi e costumi retaggio di un antico passato.



Bocchignola rappresenta ancora oggi il luogo dello spirito dove la gente di Veppo ritrova le radici dell’essere comunità, fra storia e leggenda. E’ comprensibile allora come forte sia la preoccupazione fra la popolazione per le sorti del piccolo oratorio al quale si appoggia in modo precario una grande costruzione civile di cui una parte è crollata recentemente.

La speranza è che si intervenga prima che l’edificio religioso subisca danni irreversibili e la memoria del luogo sia cancellata per sempre. Bocchignola con la sua Via dei Morti, esistita davvero insieme ai suoi misteri che ancora attendono di essere chiariti, rappresenta tuttora il collante delle comunità della montagna legate fra loro da una storia

comune che merita di essere e preservata.



Un gruppo di abitanti di Veppo