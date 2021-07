Continua il tour di presentazione del libro sul '68 di Pagano e Mirabello

Cinque Terre - Val di Vara - Continua il fitto giro di presentazioni del libro di Giorgio Pagano e Maria Cristina Mirabello “Un mondo nuovo, una speranza appena nata. Gli anni Sessanta alla Spezia ed in provincia”. Nei prossimi giorni il libro sarà presentato a Pontremoli, a cura della Sezione ANPI di Pontremoli e dell’Istituto Storico della Resistenza Apuana, negli spazi esterni del bar La Cortina di Cacciaguerra, piazza della Repubblica (sabato 24 luglio alle 17,30, con Alessandro Volpi, docente di Scienze Politiche all’Università di Pisa); a Riomaggiore, a cura del Comune, al Castello (domenica 25 luglio alle 21, con Fabrizia Pecunia, Sindaco, e Filippo Paganini, Presidente dell’Ordine dei giornalisti della Liguria); a Sesta Godano, a cura del Comune, in piazza Marconi (martedì 27 luglio alle 21, con Marco Traversone, Sindaco, e Getto Viarengo, storico). In tutte e tre le occasioni saranno presentati entrambi i Volumi del libro: “Dai moti del 1960 al Maggio 1968” e “Dalla Primavera di Praga all’Autunno caldo”



I testimoni che hanno collaborato al libro sono 341, a cui aggiungere i due autori. “Caratteristica dell’opera -scrive lo storico Paolo Pezzino nella Prefazione- è lo spettro veramente impressionante degli argomenti trattati: non ci si limita infatti agli aspetti più evidenti delle lotte sindacali degli operai, del movimento degli studenti, dei rapidi mutamenti del mondo politico ma si prendono in considerazione anche l’evoluzione del costume, della cultura artistica e musicale, dei quadri ideologici, delle pratiche religiose. I due Volumi sono poi corredati da importanti apparati: una cronologia internazionale e nazionale, oltre che locale, appendici documentarie, le schede biografiche dei testimoni, e le fotografie, che fanno parte a pieno titolo dell’interpretazione e della narrazione storiografica. In conclusione un’opera monumentale che restituisce alla Spezia, importante città industriale, il ruolo di primo piano che le spetta nel quadro dei sovvertimenti politico-sociali ed economici degli anni Sessanta”.



Il secondo Volume si sofferma sulla “grande occupazione” delle scuole del dicembre 1968, che coinvolse tutto il litorale tirrenico, sulle lotte operaie e su tutti gli altri avvenimenti del biennio, dalla notte della Bussola alla strage di piazza Fontana, offrendo un ritratto compiuto della vita politica, sociale e culturale di tutta la provincia e anche, per molti aspetti, di tutto il Paese. Scrivono gli autori nel retro di copertina: “Negli anni Sessanta prese corpo, fino all’esplosione nel 1968-1969, una ‘rivolta etica’: una lotta antiautoritaria contro autorità a cui non si riconosceva più legittimità. Una contestazione della grande razionalizzazione autoritaria che negava autonomia, autorealizzazione di sé e dignità alla persona umana: allo studente della scuola nozionistica e gerarchica, che ossificava la cultura, come all’operaio della fabbrica fordista, nella quale i calcoli ingegneristici applicati ai tempi di produzione si sposavano con un comando

brutale affidato all’onnipotenza ed alla prepotenza dei capi.