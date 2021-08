Concerti d’organo a Soviore

Cinque Terre - Val di Vara - Ha preso il via anche quest’anno la rassegna estiva di musiche per organo “Il suono del tempo”, organizzata dall’associazione musicale “César Franck” con il sostegno della Fondazione Carispezia e la direzione artistica del maestro Ferruccio Bartoletti. La rassegna si integra quest’anno con il festival internazionale di musica delle Cinque Terre e prevede, tra l’altro, quattro concerti d’organo nella chiesa santuario di Nostra Signora di Soviore, sopra Monterosso, anche in vista delle celebrazioni di Ferragosto di cui parliamo in altra parte della pagina. Due concerti, in particolare, si terranno a Soviore, sempre alle 21.15 e sempre ad ingresso libero, questa sera e domenica prossima. Stasera suona all’organo il maestro Maurizio Maffezzoli, domenica prossima, giorno della festa del santuario, il maestro Bartoletti accompagnerà all’organo il gruppo di canto gregoriano “Pro cantione sacra”, con Renato Bruschi quale preparatore vocale.