Chiusura in grande stile per il Festival internazionale di musica Cinque Terre

Cinque Terre - Val di Vara - Il Festival internazionale di musica Cinque Terre "Il Suono del Tempo" si avvia verso la conclusione con gli ultimi tre concerti.

Venerdì 20 a Bonassola, Beppino Delle Vedove si esibira` sui due organi di Santa Caterina, domenica 21, nel santuario di Soviore, assisteremo al recital di Matteo Venturini, infine mercoledì 25, Guido Ferrari chiudera` il ciclo di concerti con la sua esibizione a Santo Stefano Magra



Beppino Delle Vedove e` organista titolare della Cattedrale di Udine. E’ solista apprezzato in Italia e all’ estero, ha suonato per l’ inaugurazione di organi nuovi e per il restauro di organi antichi ed e` molto attivo nella promozione del patrimonio organistico, anche attraverso la sua “Accademia Organistica Udinese”. Ha registrato per la Rai e per varie emittenti private regionali e inciso CD su organi del territorio friulano e siciliano. Docente presso diversi conservatori italiani (Palermo, Cagliari, Piacenza), dal 1998 e` titolare di cattedra di Organo e Composizione Organistica presso il Conservatorio “Jacopo Tomadini” di Udine, di cui e` stato vicedirettore dal 2015 al 2017. Il programma della sua esibizione prevede musica del XVIII e XIX secolo di autori soprattutto italiani (Rampini, Donizzetti fra gli altri) oltre a composizioni di Mendelssohn e Bach



Matteo Venturini (Firenze, 1981) e` professore di Organo al Conservatorio di Musica “S. Giacomantonio” di Cosenza, docente ospite presso l’Accademia “Organistas de Me´xico” di Citta` del Messico e organista della Cattedrale di San Miniato - Pisa. suona in Europa ed America in alcune fra le cattedrali piu` importanti del mondo,(New York, Londra, Citta` del Messico, Firenze). E` vincitore di otto concorsi nazionali ed internazionali di esecuzione organistica. Ha inciso una ventina di cd per varie case discografiche tra le quali la francese Fugatto e l’olandese Brilliant Classics, ha pubblicato proprie composizioni e revisioni di musica corale ed organistica ed ha effettuato registrazioni per Radio3, Radio Vaticana, la Radio Nazionale Croata e la radio tedesca Su¨dwestrundfunk. E` direttore artistico dell’associazione Amici dell’Organo della Pace di Sant’Anna di Stazzema.

La sua esibizione,dedicata alla musica dell’ 800 italiano, sara` divisa in due parti: nella prima presentera` il cd Florentine romantic organ music, mentre la seconda avra` protagonista la musica operistica, con brani di Verdi, Puccini e Rossini



Guido Ferrari, oltre all’attivita` concertistica, svolge la funzione di organista e Direttore di Coro in S.Francesco di Rapallo e in S.Bartolomeo di Maissana. Ha sviluppato laboratori sia di musica corale sia di informatica musicale presso numerose scuole della Liguria, accanto ad un’intensa attivita` concertistica, della quale si segnalano alcune prestigiose manifestazioni: Meditazioni organistiche post Missam nell’Abbazia di S.Domenico Abbate di Sora (FR), Luoghi della Musica 2006, come organista solista e ha accompagnato J.Fabisiak, violinista dell’Orchestra Nazionale della RAI. E’ direttore Artistico dell’Associazione I Musicanti del Castello che dal 2002 opera sul territorio ligure; si ricordano alcune manifestazioni tra cui Musica negli Oratori, Musica nel Santuario, La musica nella storia, Vespri d’organo durante la Quaresima, organizzazione della Mostra Postuma di Fed Ferrari a 100 anni dalla nascita, Note d’arte di primavera 2018, Concerto per il X raduno dei Rapallin. La sua sara` un’ esibizione di ampio respiro, proponendo brani di autori di epoche, generi e scuole differenti (Domenico Zipoli, Giovanni Battista Martini, Johann Krieger,etc), fino al celebre concerto in re minore di Benedetto Marcello/Johan Sebastian Bach



I concerti avranno inizio alle ore 21.15, ingresso libero