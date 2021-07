Castelli Ritrovati, Calice e Madrignano da vivere

Cinque Terre - Val di Vara - Continua l'esperienza di "Castelli Ritrovati", giunta quest'anno alla quarta edizione grazie alla sinergia fra Comune di Calice al Cornoviglio, Consorzio "Il Cigno" e Cooperativa Zoe. Gli eventi interessano come consuetudine i due castelli che rappresentano una degna cornice alle iniziative in programma, in tutto dieci, che spaziano dalla musica classica ai laboratori per bambini unitamente ad attività di promozione del territorio.

La manifestazione ha preso avvio venerdì 9 luglio con la inaugurazione del piazzale dell'oratorio dei santi Antonio e Rocco a Madrignano alla presenza delle autorità e della popolazione. Come nelle edizioni precedenti due eventi saranno dedicati rispettivamente ai Luoghi della Musica e al Festival Paganiniano. Chiude il programma domenica 12 settembre una giornata dedicata alla conoscenza del mondo degli apicoltori con due momenti distinti, il primo al castello di Calice e il secondo in visita alla azienda apistica

Ribaditi di Santa Maria che rappresenta per il territorio calicese e provinciale una eccellenza in un contesto in cui la storia dell'apicoltura ha radici che affondano in due secoli di attività come risulta dai documenti dell'archivio storico comunale.