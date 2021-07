Brumotti arriva in Liguria, tra le colline di Luni e Cinque Terre

Cinque Terre - Val di Vara - Vittorio Brumotti, in sella alla sua bici, ha iniziato il tour “Sulle strade dei vini – Eccellenze d’Italia” e nei prossimi giorni, dopo una sosta nel Ponente Ligure, arriverà nella provincia spezzina, dove visterà le cantine dello Sciacchetrà dalle Cinque Terre, i borghi della Città di Luni, l’Anfiteatro Romano e la zona Archeologica per concludere la tappa tra le botti della D.O.C. Colli di Luni. Lo show man ha iniziato, infatti, un giro d’Italia su due ruote alla scoperta del grande patrimonio vinicolo italiano e per valorizzarne i territori di appartenenza. Questa iniziativa firmata Vittorio Brumotti si svolge in collaborazione con Intesa Sanpaolo e Luxury Bike Hotels di cui Ludovica Casellati, Lady Bici, è founder.



Quello di Brumotti, accompagnato dalla Casellati, è viaggio all’insegna dello slow tourism che percorrerà la penisola – in due momenti, a luglio e a settembre – alla scoperta del patrimonio vitivinicolo delle diverse regioni. Ogni tappa del viaggio è associata a un vino di particolare interesse, un prodotto di elevato prestigio e qualità contrassegnato dalla denominazione di origine controllata. Tutte le tappe saranno anche le mete di un tour attraverso le bellezze del territorio italiano sempre con un occhio all'ambiente e a misura di bicicletta.



L’amministrazione di Luni, già impegnata nella valorizzazione del patrimonio storico, culturale ed enogastronomico del territorio, grazie al progetto complessivo legato al sito www.luniturismo.it è lieta che Brumotti abbia scelto di fare tappa a Luni. Un’opportunità importante colta grazie a viagginbici.com e a Lady Bici. “Far conoscere in nostro territorio, i borghi storici, le peculiarità e nostre eccellenze come la D.O.C. Colli di Lini è per noi una priorità. Brumotti è un personaggio iconico, vicino ai giovani, che può aiutarci a veicolare un messaggio di attenzione verso l’ambiente e di consapevolezza”.