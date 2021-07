Brugnato 5Terre, successo per “Il Pranzo di Babette”

Cinque Terre - Val di Vara - Successo per la serata dedicata a Il Pranzo di Babette, il racconto di Karen Blixen da cui fu tratto il celebre film premiato con l’Oscar come miglior film straniero nel 1988. In occasione del terzo appuntamento della rassegna l’attore, autore e regista teatrale Roberto Alinghieri ha letto alcuni divertenti passaggi del libro, intervallato dalla musica live di Stefano Cabrera (violoncello e tastiere) e Flavia Barbacetto (voce), che hanno eseguito brani che hanno fatto la storia della musica italiana di Mina, Giorgio Conte, Enzo Jannacci, Giorgio Gaber e molti altri.