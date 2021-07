Brugnato 5Terre Outlet Village, “Sulle note di Louis Armstrong” con Cimino, Boltro e Tigullio Big Band

Cinque Terre - Val di Vara - Proseguono le Summer Nights a Brugnato 5Terre Outlet Village sabato 31 luglio, a partire dalle 21, con lo spettacolo “Sulle note d Louis Armstrong”. Una serata interamente dedicata alle musiche di uno dei più famosi musicisti jazz del ventesimo secolo, eseguite live da Flavio Boltro (alla tromba) e Lorenzo Cimino (al flicorno), accompagnati dalla Tigullio Big Band.



Ad introdurre l’esibizione, a partire dalle 20.30, la presentazione di “Un mondo nuovo. Una nuova speranza. Gli anni Sessanta alla Spezia e provincia”, l’opera in due volumi pubblicata da Edizioni Cinque Terre e dedicata ad uno dei periodi storici più vitali per città e provincia. Un affresco storico realizzato attraverso la raccolta delle testimonianze dirette dei protagonisti dell’epoca. Interverranno i due autori Giorgio Pagano (ex sindaco della Spezia ed esperto di cooperazione internazionale) e Maria Cristina Mirabello (docente di Storia e Filosofia ed esperta di storia locale).



Continuano inoltre le imperdibili occasioni dei Summer Sales, con la possibilità di fare shopping con riduzioni fino al 70% sul prezzo outlet.



Per assistere agli eventi, tutti a ingresso libero e gratuito, sarà sufficiente ritirare presso l’infopoint di Brugnato 5Terre Outlet Village un ticket che darà diritto ad un posto nella platea, con il quale poter accedere all’area dello spettacolo. Una semplice procedura che permetterà di garantire il distanziamento interpersonale tra gli spettatori ed il rispetto di tutte le norme di sicurezza che regolano, in questa fase, lo svolgimento degli spettacoli all’aperto.