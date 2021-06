Bozzolo, un ex baluardo a difesa di Brugnato

Cinque Terre - Val di Vara - Il viaggio su www.valdivara.it e sulla pagina Facebook Val di Vara prosegue alla conoscenza di Bozzolo in Comune di Brugnato. Il borgo ha avuto per alcuni secoli un ruolo fondamentale nella difesa della città vescovile con un castello e un complesso fortificato demoliti dai Genovesi nel XIII secolo. La scelta di procedere allo smantellamento è comune ad altre strutture di difesa della Val di Vara, che subiscono lo stesso destino, nel preciso intento di eliminare possibili fonti di pericolo.

Il castrum di Bozzolo era considerato strategico e la negativa esperienza avuta dai Genovesi con le truppe imperiali e i Fieschi che avevano occupato la Val di Vara nel 1273 non doveva ripetersi. Da quel momento il borgo cessa di avere la funzione di baluardo a difesa della città vescovile mantenendo in parte nel tempo i caratteri originali testimoniati dalla presenza di un grande carruggio centrale e di archi voltati che guardano ancor oggi il fondovalle e che meritano una visita non frettolosa.