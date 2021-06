Biblioteca e sala lettura, da lunedì 14 giugno in vigore l'orario estivo

Cinque Terre - Val di Vara - Lunedì 14 giugno entra in vigore l’orario estivo sia per la biblioteca civica “Vinzoni” che per la sala lettura situata al piano terreno del palazzo municipale di piazza Cavour. La biblioteca continua a rimanere attiva per il solo sevizio di prestito dei libri il lunedì dalle 14 alle 18, il martedì e il mercoledì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, il giovedì e il venerdì dalle 9 alle 13. Per usufruire del servizio, gli utenti devono prenotarsi al numero telefonico 0187.802256 e fissare un appuntamento. L’ingresso è consentito ad una persona per volta, che, munita di mascherina, può accedere alle sale per la scelta dei volumi da prelevare e la consegna di quelli ricevuti in prestito. I libri restituiti sono nuovamente disponibili al prestito dopo sette giorni dal rientro in biblioteca, poiché vengono posti in quarantena secondo la normativa vigente. La sala lettura (lo spazio ricavato dallo scorso marzo all’interno della sala esposizioni per supplire alla forzata chiusura della biblioteca a causa dell’emergenza pandemica) è aperta il martedì e il mercoledì dalle 9 alle 13 con ingresso su prenotazione. Nella sala sono allestite dieci postazioni singole, alle quali possono accedere adulti e studenti (dalle scuole medie in su) previa iscrizione alla biblioteca (per i minori di 14 anni deve essere iscritto un genitore) e prenotazione da concordare telefonicamente (0187.802256) o attraverso l’invio di una mail (biblioteca@comune.levanto.sp.it). All’ingresso continuano ad essere applicate le norme anti-Covid, con misurazione della temperatura corporea e igienizzazione delle mani. All’interno si deve mantenere il distanziamento sedendo alla propria postazione e non è possibile formare dei gruppi, ma si possono portare strumenti informatici personali (al momento però la sala è sprovvista di connessione Wi-fi). Nella sala è presente personale della biblioteca per fornire assistenza agli utenti.