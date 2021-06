Biblioteca Levanto, da lunedì riaprono le sale ai lettori

Cinque Terre - Val di Vara - La biblioteca civica “Vinzoni” riapre le sue sale ai lettori. Da lunedì 28 giugno sarà consentito l’ingresso sia per accedere al prestito dei volumi che per la consultazione e lo studio. La capienza massima è di sei persone per ognuna delle due sale, alle quali possono accedere adulti e ragazzi previa iscrizione alla biblioteca (per i minori di 14 anni deve essere iscritto un genitore) e prenotazione da concordare telefonicamente (0187.802256) o attraverso l’invio di una mail (biblioteca@comune.levanto.sp.it). Continuano ad essere applicate le norme anti-Covid, con compilazione di un modulo contenente i propri dati anagrafici, misurazione della temperatura corporea, igienizzazione delle mani e la mascherina a coprire bocca e naso.



Durante la permanenza all’interno dei locali si deve mantenere il distanziamento sedendo alla propria postazione e non è possibile formare dei gruppi. Nelle sale è attiva la connessione wi-fi gratuita.

Cambia anche l’orario al pubblico, che può accedere dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, e il venerdì dalle 9 alle 13. Dal 28 giugno ritorna alle sue originarie funzioni di sala mostre lo spazio al piano terra del palazzo municipale che dallo scorso marzo era stato messo a disposizione dei lettori proprio per impossibilità di accedere alla biblioteca. Dal mese di luglio, poi, riprenderanno anche gli eventi culturali organizzati dalla biblioteca: anche in questo caso a numero chiuso e con accesso previa prenotazione.