Amfiteatrof, luglio si chiude con la burlesque surrealista di Fausto Cosentino

Cinque Terre - Val di Vara - L'ultima settimana del mese di luglio del trentennale del Festival prevede quattro conversazioni, per arrivare al clou finale di sabato 31 luglio, con lo spettacolo concerto scritto e diretto da Fausto Cosentino, ispirato a Erik Satie, con due versatili attori cantanti e un pianista. Le conversazioni permetteranno, in Auditorium alle 18, di spaziare tra i mestieri della musica, lunedi 26 con Alessandro Tommasi, con il suo lavoro di giornalista e organizzatore, oggi al prestigiosissimo Festival di Verbier; musica tra le righe, mercoledì 28, con la poeta Elisabetta Destasio Vettori, entrambi non in presenza ma presenti con il loro lavoro; musica e radio, il 29 luglio con il direttore della nostra Radio Levanto Val di Var, brillante Mediapartner di tutti i nostri festival e di tutte le attività di Officine del levante Andrea Rivetta che ci porta nella storia della radio con sorprese; el sistema Abreu, il 30 luglio con Lara Camia e il lavoro della associazione Trillargento che opera in diversi quartieri genovesi con il coinvolgimento dei bambini a fini didattici sociali musicali.

Sabato 31 luglio, alle 21.30 in Auditorium, quindi, SatiErik, burlesque surrealista. Canto, recitazione, accompagnamento con il piano e il teatro nella sua semplicità e nella sua forza della parola (autore e regista Fausto Cosentino), della musica (pianista Isaias Flores Lugo) e della attorialità multiforme (Anna Giarrocco e Andrea Benfante), da dedicare al centenario di Emanuele Luzzati e Aldo Trionfo, grandi maestri.