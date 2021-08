Amfiteatrof: Levanto è pronta, si parte il 28 agosto

Cinque Terre - Val di Vara - Il Festival Levanto music Amfiteatrof prima della settimana dell’Open Cello&Friends dedicata all’iniziazione di bambini e ragazzi alla musica, che si terrà dal 6 al 12 settembre, offre spunti interessanti di conoscenza, di riflessioni e di musiche.

Il 28 agosto, alle 18 in Auditorium dell’Ospitalia del mare, per la serie “Come si insegna la musica in altri paesi”, dalla Francia due collegamenti con due giovani direttori, Cyprien Sorel – d’orchestra - e Léonore Guizard - di coro - arricchite da un excursus sullo sviluppo dell’insegnamento della musica nel Paese - Marie Claire Saint Jean – già direttore degli affari culturali alla Ville de Paris - con la testimonianza di un direttore di conservatorio, Evelyne Leterme.

Il 29 Agosto un concerto decisamente fuori dal comune: in presenza, alle 18, sempre all’Ospitalia, un ingegnere violoncellista, Masis Shabazians e un valente violinista, Francesco Bagnasco, che accompagneranno dal vivo musiche per video giochi, come evolutesi negli anni, composte da Aram Shabazians, che sarà in video da Cracovia. Per illustrare un interessante mestiere nuovo della musica.

Il 3 agosto l’ultima delle conversazioni nel programma di “Incontri Confronti Contorni e Dintorni”, alle 18 in Auditorium dell’Ospitalia del mare, sarà con Fausto Cosentino, autore e regista dello spettacolo, andato in scena il 31 luglio, SatiErik . Burlesque surrealista, e membro della direzione del nostro Festival: una vita trascorsa dentro l’opera lirica, la musica, il teatro con Aldo Trionfo e Emanuele Luzzati (quest’anno il centenario di entrambi). Per tutte queste ragioni il suo tema è “Musica e spettacolo”.

Il 4 agosto alle 21.30 alla Loggia medioevale un vero e proprio fuoco di artificio di musica trascinante con il gruppo Ziganoff e un violinista di origine russa, Igor Polesitsky: un assist speciale, da non perdere, per l’ultima settimana “didattica” del Festival.

Prenotazione sempre obbligatoria al 3408186956, così come il green pass.