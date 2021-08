Al lavoro per un percorso che unisca le fortificazioni dei Fieschi

Cinque Terre - Val di Vara - Un percorso naturalistico, culturale e museale che colleghi i castelli del territorio di Varese Ligure. Questa l'idea che sta seguendo l'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Gian Carlo Lucchetti. Tre le tappe in cui andrebbe a snodarsi questo percorso: il castello dei Fieschi nel paese capoluogo, i ruderi del castello di Novasina e i ruderi del castello di Monte Tanano. Quest'ultimo è stato donato a Palazzo civico dal signor Natale Barile e in questi giorni l'ente, in ossequio all'unico onere posto, ha disposto la realizzazione e l'apposizione di una targa in memoria della signora Concettina Camiccia, madre del benefattore. Per Monte Tanano c'è un'interlocuzione aperta con la Soprintendenza che potrebbe portare a una sorta di attivazione di un 'cantiere scuola', con gli studenti all'opera tra i resti della fortificazione, coinvolti in attività di scavo e ricerca reperti. Mentre per il castello Fieschi di Varese, che quando piove sconta problemi di infiltrazioni d'acqua, c'è un progetto di ristrutturazione regolarmente approvato. “Avendo questo progetto cantierabile speriamo in un bel finanziamento, che abbiamo chiesto al ministero tramite la Soprintendenza”, spiega il primo cittadino Lucchetti. Il castello di Varese, edificato dai Fieschi nel XV secolo e parte del famoso 'borgo rotondo', è stato oggetto di una ristrutturazione ormai mezzo secolo fa. I ruderi del castello di Novasina, anch'esso opera dei Fieschi, risalente al XII secolo, sono in località Monte Riso, a Codivara, nei pressi delle sorgenti del Fiume Vara. Costruito dai Fieschi anche il maniero di Monte Tanano, poi distrutto a fine Quattrocento, due secoli e mezzo dopo l'edificazione, dalla stessa famiglia genovese, desiderosa in tal modo di scongiurare ulteriori attacchi dopo non poche traversie belliche.