Ahi, Sudamerica! Oriundi, tango e fútbol”, Marco Ferrari a Costa di Framura

Cinque Terre - Val di Vara - Mercoledì 11 agosto 2021 alle ore 21,30 a Costa di Framura Marco Ferrari presenterà il suo ultimo libro “Ahi, Sudamerica! Oriundi, tango e fútbol”. L'autore racconta con il suo inconfondibile e scorrevole stile ciò che accadeva nel mondo del pallone durante il secolo scorso in Sudamerica e in Italia. Parla di italiani che per numero superavano gli altri emigrati e i nativi messi insieme, Descrive la città di Buenos Aires così simile per alcuni aspetti alla lontana Genova: odore di farinata, giornali in dialetto genovese, carbonai con particolari pantaloni blu come a Genova. Ma soprattutto narra di calcio e del dilagare del tifo calcistico dall’Argentina al Brasile, dall’Uruguay al Paraguay, dove emergono le storie di giocatori che hanno contribuito a rendere universale questo sport. Tante storie allegre, malinconiche o tristi riempiono il libro di Ferrari, nessuna però è banale. L’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti CoVid e del distanziamento sociale.