A Monterosso tra luci e ombre di Max Pechstein

Cinque Terre - Val di Vara - “Il tesoro l’ha trovato la polizia tedesca nel 2012, in un appartamento di Schwabing, nel corso di una perquisizione per sospetta evasione di tasse: Cornelius Gurlitt, figlio di un mercante d’arte, era stato fermato al confine con la Svizzera per un normale controllo, con una borsa contenente 9.000 euro in contanti. La successiva perquisizione ha portato alla luce una collezione di oltre 1.400 opere di artisti quali Rubens, Rodin, Renoir, Monet, per citare i più celebri. La sorpresa, però, l’abbiamo avuta noi: in questo tesoretto sono stati rinvenuti dipinti totalmente inediti ambientati a Monterosso del pittore espressionista Max Pechstein. Vedute del paesaggio, ritratti di pescatori, bozzetti di barche e schizzi di vita paesana della Monterosso degli anni Venti. "Come Pro Loco – spiega la direttrice artistica Silvia Moggia – in questi anni abbiamo provato a ripercorrere i passi di questo pittore nel borgo. Inspiegabilmente non abbiamo trovato testimonianze diretti dei suoi numerosi soggiorni alle Cinque Terre, ma fortunatamente Pechstein ha lasciato la sua testimonianza scritta tra lettere e memorie”.



Seppur poco nota, quella di Pechstein è una storia importante per l’arte tedesca ed europea. Di famiglia operaia, nato nella città industriale di Zwickau, formazione accademica, nel 1906 si aggiunse a Die Brücke, il neonato gruppo espressionista di Dresda. Aveva 24 anni. Sarà cacciato dal gruppo sei anni dopo, quando volle esporre da solo. Con il gruppo del Ponte intrattenne rapporti con artisti, riviste, gruppi espressionisti europei. La prima volta che venne in Italia era il 1907, grazie al Premio di Stato per l’Arte della Sassonia, chiamato anche “Premio Roma”: una residenza artistica di tre mesi finanziata dell’Accademia di Belle Arti di Dresda. Il fascino che suscitò in lui il Bel Paese con i suoi colori e la sua storia è contenuto nei suoi scritti. Volle girare in lungo e in largo: "Mi entusiasmarono gli affreschi di Giotto, Fra Angelico, Ravenna, i mosaici di San Apollinare Nuovo e il Mausoleo di Galla Placidia; mi appassionarono i resti dell’arte etrusca e scoprii le raffigurazioni dell’antica pittura murale della Biblioteca Vaticana, che ancora non conoscevo nella loro maestosità. Catturai nei miei occhi il paesaggio e le persone attorno a me”.



Nel 1910 espose alla Biennale di Venezia; nel 1911 partecipò, invitato da Casa Savoia, ai festeggiamenti per i cinquant’anni dell’unificazione italiana; nel 1913 fu organizzata la sua personale a Berlino, alla Galleria Gurlitt, di proprietà del padre di Cornelius Gurlitt. “Monterosso era il suo rifugio-paradiso - prosegue Silvia Moggia - ha scritto che Monterosso non lo considerava solo un posto dove fare il bagno, ma un luogo dove gli uomini erano uomini e persino le case sembravano sorridergli. Qui cambiò il suo gusto del colore, il suo rapporto con luci e ombre, doveva rendere l’idea dei paesini arroccati, ma al contempo mantenere un certo formalismo”.



Cosa accadde poi?

“La sua arte fu etichettata come degenerata e fu perseguitato dai nazisti: non poteva più viaggiare all’estero o far parte di istituzioni accademiche, nel 1933 venne radiato dall’Accademia, addirittura gli fu vietato di dipingere. Si rifugiò in Pomerania con la seconda moglie e i figli e quando tornò a Berlino trovò casa e atelier distrutti. A Monterosso venne l’ultima volta nel 1925, non riuscì a tornare nemmeno a guerra finita”.



Cosa ricorre di più come soggetto delle Cinque Terre?

“Le donne che bilanciano i pesi sulle teste: sono rappresentate in innumerevoli schizzi ma anche in quadri”.



Dove alloggiava quando veniva?

“All’osteria Rodi, che descrive vicinissima alla spiaggia, quella che oggi possiamo identificare con l’Albergo Pasquale”.



Cosa penserebbe della Monterosso di oggi?

“Vi leggo questo stralcio di memorie tradotte da Andrea Raffellini. Si sa, gli artisti sono visionari e anticipano i tempi anche di cent’anni: è luglio, qui il paradiso si è trasformato nel suo contrario. Sono arrivati molti bagnanti con molti bambini; questi ultimi non erano mancati, ma adesso ci sono tanti sfaccendati al punto che io, durante il mio lavoro, non posso girarmi in tal maniera sono circondato, in più ci sono le chiacchiere rumorose ad ogni tocco di pennello che faccio e, a volte, le liti sull’oggetto rappresentato. Una tigre in uno zoo starebbe meglio nella sua gabbia. Un tormento, non posso scappare, sempre dei bricconi ai miei calcagni e portano l’intera masnada con sé”.



Come poter rivivere questo importante pezzo di storia e arte?

“Con l'experience della Pro Loco in programma il 29 agosto; seguiteci per gli aggiornamenti e, se qualcuno avesse informazioni sui soggiorni di Pechstein nelle Cinque Terre, non esiti a contattarci!"



P.B.