A Cassego da giovedì la “Tre giorni” educatori

Cinque Terre - Val di Vara - Come abbiamo già riferito domenica scorsa, la casa diocesana di Cassego, in alta Val di Vara, riprende questa settimana la sua attività con una “tre giorni” dedicata agli animatori dei gruppi giovanili ed agli educatori che operano nelle diverse parrocchie. La “tre giorni” prenderà il via giovedì prossimo 19 agosto all’ora del pranzo per concludersi nel pomeriggio di sabato. I partecipanti saranno chiamati a riflettere sul tema “Chi sono io, chi sei Tu”. La lettera maiuscola del “Tu” indica, come si comprende, l’esigenza di misurare il proprio io con la grandezza del divino. L’iniziativa si svolge a cura della Pastorale giovanile, diretta da don Luca Palei, del Centro vocazioni, di cui è responsabile don Franco Pagano, e dell’Azione cattolica diocesana. Tre verbi saranno per così dire al centro del programma formativo: ascoltare, condividere, camminare insieme. L’idea è quella di una vera e propria “sfida” in tempi difficili, rappresentata dalla parola inglese “challenge”, che vuol dire appunto “sfida”, presente nella locandina di invito. Gli incontri con i partecipanti saranno guidati, in momenti diversi dei tre giorni, da tre relatori: innanzitutto il vescovo diocesano Luigi Ernesto Palletti, quindi don Franco Pagano e, in collegamento video, don Daniele Banzato, di “Nuovi Orizzonti”. Per quanto riguarda don Banzato, non è la prima volta che collabora con la Pastorale giovanile spezzina, offrendo ai giovani le sue riflessioni. Quest’anno, ad esempio, lo aveva già fatto in occasione della Veglia di Pentecoste, riflettendo a voce alta sul tema “Per aspera ad astra”. Per partecipare alla “tre giorni” occorre contattare il proprio parroco. Per ogni possibile informazione, comunque, scrivere quanto prima a pastoralegiovanilesp@gmail.com oppure telefonare a Marta (tel. 333.4049217). Con questa iniziativa riprende l’attività della Pastorale giovanile diocesana a Cassego, presso il centro “San Pio X”, attività rimasta bloccata lo scorso anno per le conseguenze della pandemia con le restrizioni che ne sono seguite. L’auspicio degli organizzatori è che, sia pure lentamente, si possa già nei prossimi mesi tornare ai programmi consueti, a cominciare dalle “castagnate” autunnali.