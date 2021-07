“Ritorno al bosco – laboratorio di recitazione nella natura”, tre giorni nel verde di Varese Ligure

Cinque Terre - Val di Vara - Gli ultimi mesi sono stati particolarmente critici per tutti i lavoratori dell’ambito artistico: a questi professionisti va tutta la nostra ammirazione e tutto il sostegno che possiamo dare, prendendo parte agli spettacoli che finalmente possono essere messi in scena e diffondendo con entusiasmo le loro iniziative.



Ma sono stati tempi duri anche per chi il teatro lo frequenta solo per passione, per chi ne fa uno strumento di crescita personale e occasione di socializzazione.



Il Cielo di Carta, realtà genovese che si occupa da anni di educazione e teatro, ha come mission quella di operare in ambito sociale attraverso l’arte drammatica, aiutando le persone a riscoprire la propria innata creatività, a conoscere meglio i propri limiti e le proprie potenzialità, a gustare la gioia liberatrice del gioco, la sfida di interpretare un personaggio, l’emozione di salire sul palco.



"Si sentono forte, questa estate, il bisogno di tutti gli amanti della recitazione di tornare finalmente ad esprimersi (o di iniziare a farlo), la voglia di stare assieme agli altri, in un ambiente sereno e non giudicante, la necessità di respirare di nuovo il contatto diretto con la natura. Questa - spiegano dal Cielo di Carta - l’origine della proposta di un fine settimana dedicato alla recitazione, immersi nel verde, in un luogo incantevole: ci regaleremo tre giorni di serenità, comunità, ascolto, ritorno alla natura, creatività e creazione. Partiremo dalle suggestioni che ci ispirerà il testo “Filosofia del ritorno al bosco”, della talentuosa scrittrice genovese Gaia De Pascale: ogni partecipante sarà guidato da Serena Carbone (attrice, regista, insegnante di scuola secondaria e formatrice) ad approcciarsi allo scritto con curiosità e creatività, dando alle parole voce e corpo. Esercizi singoli e di gruppo permetteranno ad ognuno di scegliere un personaggio e di farlo vivere, improvvisando con i compagni: nascerà, così, un testo unico, originale, imprevedibile, che sarà messo in scena in una performance finale. L’invito è rivolto a chiunque voglia divertirsi con noi e con noi intraprendere “la ricerca della voce stessa del bosco, se potesse parlare, o meglio se noi fossimo davvero in grado di decifrarne il messaggio” (Gaia De Pascale, “Filosofia del ritorno al bosco”, Il melangolo, Genova, 2020)".





COSA: “Ritorno al bosco – laboratorio di recitazione nella natura”



QUANDO: da venerdì 30 luglio a domenica 1° agosto



DOVE: presso l’Az. Agr. Risveglio Naturale, Località Valletti-Colea, Varese Ligure (SP)



PER CHI: adulti di ogni età, dai 18 anni (il laboratorio è adatto anche a chi non ha esperienza teatrale)



COME: informazioni e iscrizioni Serena Carbone 3495812163 – ilcielodicartagenova@gmail.com www.ilcielodicarta.com



Gruppo a numero chiuso, iscrizioni entro il 16 luglio