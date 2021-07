"Omaggio a Morricone", per aprire la ventesima edizione de I Luoghi della Musica

Cinque Terre - Val di Vara - Giovedì 15 luglio alle 21.30 a Follo in Piazza del Comune si terrà un imperdibile concerto intitolato “Omaggio a Morricone” con il celebre gruppo Ensemble Hyperion che inaugurerà la ventisettesima edizione dell'ormai storico Festival Provinciale “I Luoghi della Musica” 2021 realizzato con il contributo di Fondazione Carispezia nell’ambito del Bando Aperto 2021 nel settore Arte e Cultura e dell’Assessorato alla Cultura della Regione Liguria.

Il Festival comprenderà 15 spettacoli che si svolgeranno in 12 comuni della Provincia della Spezia (Arcola, Bolano, Borghetto di Vara, Brugnato, Calice al Cornoviglio, Castelnuovo Magra, Follo, La Spezia, Monterosso al Mare, Riomaggiore, Santo Stefano di Magra e Sesta Godano) con il solito obiettivo che è quello di animare e valorizzare piccoli e grandi centri di notevole bellezza, proponendo eventi di elevata qualità artistica in paesi e borghi della provincia spezzina, anche quelli lontani dai tradizionali flussi turistici, creando un collegamento tra l’entroterra e la costa.

Giovedi sera l’Hyperion Ensemble, formato da Roberto Piga al violino, Bruno Fiorentini al flauto, Valentina Renesto al sax , Marina Artioli al pianoforte, Danilo Grandi al contrabbasso e Davide D’Ambrosio alla chitarra, eseguirà i più amati brani del repertorio di musiche da film, con brani come Metti una sera a cena, Nuovo cinema Paradiso,Il padrino, Schindler's list, Forrest Gump, La vals de Amelie, Lezioni di piano e molti altri. Una serata all’insegna della melodia e del romanticismo con capolavori della musica da film di E. Morricone,Y. Tiersen, N. Rota, J. Williams, M. Nyman, G. Bregovic.

Il concerto è organizzato dall' Associazione Gruppo Strumentale Hyperion e si avvale inoltre del contributo del Comune di Follo.

L' ingresso è gratuito, fino ad esaurimento posti; visto l'accesso contingentato ed i posti a sedere limitati si accede ai concerti con prenotazione.



Per prenotazioni ai concerti: scrivere a prenotazionildm@gmail.com oppure telefonare al numero 3288094833 (anche sms e/o whatsapp)

Tutti i concerti vengono organizzati e realizzati in base alle normative anti-contagio COVID-19.

Il programma e tutte le informazioni sulle misure di sicurezza adottate sono consultabili sul sito