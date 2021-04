Cinque Terre - Val di Vara - Nuove anticipazioni per il film di animazione Luca, lungometraggio Disney Pixar diretto dal genovese Enrico Casarosa e ambientato in una location che richiama in tutto e per tutto le Cinque Terre. Nelle scorse ore è stato diffuso il nuovo trailer del film, in uscita il 18 giugno. Un golosissimo assaggio per i tanti che non vedono l'ora di potersi gustare questo film dedicato all'amicizia tra giovanissimi (giovanissimi anfibi, verrebbe da dire!) e intriso dei colori e delle suggestioni di una Liguria formato cartoon. Ad accompagnare le immagini, Il gatto e la volpe di Edoardo Bennato.